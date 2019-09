Pékin Express - Mounir et Lydia finalistes contestés : mise au point du candidat

Depuis le 12 septembre 2019, les téléspectateurs de M6 connaissent le nom des finalistes de Pékin Express 2019. Le couple Mounir/Lydia et les soeurs Laetitia/Aurélie se sont qualifiés et s'affronteront le 19 septembre prochain pour être sacrés gagnants. Une finale qui fait débat auprès du public.

Certains internautes ont en effet jugé que Mounir et Lydia ne méritaient pas d'être arrivés aussi loin. En colère, le jeune homme de 27 ans a tenu à faire une petite mise au point sur Instagram. "Je n'ai pas l'habitude de répondre à certains commentaires mais pour celui qui est du mérite, je suis obligé. Pour ce qui est de la première enveloppe non éliminatoire nous étions en destin lié et heureusement que nous n'avons pas été éliminé sur cette enveloppe. Pour la deuxième enveloppe éliminatoire nous sommes arrivés deuxième et nous avons été choisis en duel final avec 6 ananas", a-t-il écrit dans un premier temps.

Mounir a ensuite fait savoir qu'il trouvait "culottées les personnes qui parlent de mérite alors" qu'ils ont réussi leurs duels malgré leurs nombreux handicaps. "Et pour résumer les cinq étapes avant d'être éliminés définitivement, nous avons été deux fois deuxième aux amulettes et une fois premier avec une amulette en poche", a conclu l'ex-mari de Lydia.

Reste à savoir si les anciens tourtereaux ont eu autant de chance lors de la finale. La réponse jeudi prochain à partir de 21h, sur M6 !