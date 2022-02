Pékin Express : Stéphane Rotenberg en sang, vidéo et coulisses du terrible accident

Le 10 février 2022, M6 a donné le coup d'envoi de Pékin Express 2022. Huit nouveaux binômes se sont lancés dans cette folle et belle aventure qui a débuté au Kirghizistan, en Asie Centrale. Et fort heureusement pour la production, il n'y a semble-t-il pas d'accident à déplorer cette année. Cela n'a pas été le cas lors de deux années.

En 2012, la prod' a en effet dû faire face à un accident dans lequel était impliqué Stéphane Rotenberg. Il s'est déroulé lors de l'édition spéciale Pékin Express : Le Passager mystère (remportée par les frères Belges Ludovic et Samuel). Alors que, comme les participants, il se trouvait aux Philippines, le présentateur de 54 ans a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait, à savoir un side-car. Il a ainsi percuté une voiture et les images ont été filmées par les caméras de M6 (à retrouver dans le diaporama).

Ainsi, les téléspectateurs ont découvert les images choc' de Stéphane Rotenberg, la tête en sang. Après cet incident, le tournage a bien entendu été stoppé afin que l'animateur voit un médecin en urgence. Plus de peur que de mal heureusement. "Quand j'ai vu arriver Stéphane, j'ai eu très peur. Il a tout de suite été pris en charge par notre médecin et le service d'urgence. Quelques points de suture plus tard, tout est rentré dans l'ordre", avait confié le producteur Thierry Guillaume à TV Mag.

Une fois remis sur pied, Stéphane Rotenberg a donc pu reprendre le tournage comme si de rien n'était. Ou presque car il a gardé une casquette afin de masquer ses pansements. Le présentateur s'était confié sur l'accident auprès de nos confrères de Télé Loisirs, quelques jours après sa grosse frayeur. "C'est un banal accident de la route, sans grande conséquence. J'ai eu la chance d'être très bien soigné par le médecin de la course, qui a été formidable. Il est urgentiste au départ, il sait gérer ça. Il est arrivé et il a su ce qu'il avait à faire. La course a repris dans l'heure qui a suivi le pépin (...) Je marche encore en claudiquant (...) C'est vraiment une péripétie", avait-il rassuré.

Auprès de Télé 7 Jours, il avait expliqué que par le passé, il a été journaliste automobile et qu'il a "eu quelques crash". "Ca m'embarrasse plus qu'autre chose. Ce qui m'a surpris, c'est la réaction des gens. J'ai reçu plein de SMS et de coups de téléphone de personnes qui s'inquiétaient. Mais que tout le monde se rassure, ce ne sont que des bobos...", avait-il conclu.

Le 1er octobre 2020, la production de Pékin Express a eu une autre frayeur qui était bien plus grave. Un accident de la route est survenu lors du tournage de l'édition 2021, en Turquie. Un conducteur de 82 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a ainsi percuté deux voitures de l'équipe, dont celle d'Aurore et de son mari Jonathan. L'automobiliste est mort et des membres de l'équipe impliqués ont été blessés et transportés d'urgence à l'hôpital. "Après l'impact, mon premier réflexe a été de me tourner vers Aurore. Et effectivement, je vois une plaie béante qui va de l'arcade jusqu'au cuir chevelu. Je suis inquiet mais je garde un certain sang-froid. Ma première réaction est de sortir du véhicule parce qu'on peut être en danger comme on est encore sur la route. Ensuite, j'allonge Aurore parce qu'en cas de saignements, c'est ce qu'il faut faire. Je vois qu'à tout moment elle peut partir donc je la mets en PLS (position latérale de sécurité) et je protège sa plaie en attendant les premiers secours", s'était notamment souvenu le candidat auprès de Purepeople.