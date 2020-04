Peter Beard retrouvé mort : Iman Bowie et Mick Jagger lui rendent hommage

À l'arrêt à cause du coronavirus, la planète Mode est désormais frappée par le deuil, avec la mort de Peter Beard. Iman Bowie et Mick Jagger ont rendu hommage au défunt photographe.

La triste nouvelle est tombée dimanche 19 avril 2020. Le corps de Peter Beard, porté disparu depuis le 31 mars et décrit comme vulnérable et souffrant de démence, a été retrouvé dans les bois de l'autoroute Old Montauk Highway, à East Hampton. Le cadavre portait les vêtements dans lesquels l'artiste avait été vu pour la dernière fois, un pullover bleu, un jogging noir et des baskets bleues, comme mentionné dans le signalement de la police.

Iman Bowie a eu vent du décès de Peter Beard. Elle a exprimé sa tristesse sur Instagram, où elle compte plus de 635 000 abonnés. Le top model se souvient : "J'avais rencontré Peter à Nairobi en 1975, et comme le destin l'avait choisi, nous étions liés pour toujours. Il m'a découverte, photographiée et m'a moulée comme jamais auparavant, comme si je ne connaissais rien au mannequinat et n'avais jamais vu un magazine de mode. Il était parfois exaspérant, comme quand il me présentait aux médias américains. Il prenait un malin plaisir à répandre une légende impériale selon laquelle il m'aurait découverte alors que je menais un troupeau de bétail dans la savane africaine. En réalité, je parle cinq langues, j'ai étudié les sciences politiques à l'université de Nairobi et je suis la fille d'un diplomate somalien."

"Son personnage public faisait parfois de l'ombre à son travail, mais c'était un pionnier artistique et un environnementaliste... Mes condoléances à son épouse Najma, à sa fille Zara, à sa famille et ses amis", poursuit et conclut Iman. Comme elle, le Rolling Stone Mick Jagger et la marque Pirelli, dont Peter Beard avait réalisé le calendrier annuel en 2009, ont réagi à la mort du photographe.