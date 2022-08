Petra Kvitova fiancée : la championne de tennis va bientôt épouser son entraîneur !

Petra Kvitova va bientôt se marier ! La championne de 32 ans vient d'en faire l'annonce il y a quelques heures via son compte Instagram pour le plus grand bonheur de ses fans et ils sont nombreux à aimer la joueuse tchèque, qui a souvent brillé dans les tournois les plus importants. Loin derrière Serena Williams, qui devrait prendre sa retraite lors du prochain US Open, la grande blonde aux yeux bleus fait partie des plus beaux palmarès féminins du 21e siècle. Avec deux belles victoires à Wimbledon, une finale à l'Open d'Australie et une demi-finale à Roland-Garros, elle a su marquer de son empreinte le tennis mondial, atteignant également la deuxième place à la WTA.

Très en forme actuellement, la joueuse tchèque a été battue dimanche par la Française Caroline Garcia en finale du tournoi de Cincinnati (WTA 1000), à l'approche de l'US Open qui débute la semaine prochaine, mais elle affiche tout de même un sacré niveau de jeu. Il se pourrait bien que cette embellie soit due à ce qu'il se passe dans sa vie privée, elle qui partage sa vie avec Jiri Vanek, un ancien tennisman professionnel qui est également son entraîneur. En effet, les amoureux viennent d'annoncer qu'ils se sont fiancés ! C'est Petra Kvitova qui en a fait l'annonce mercredi sur les réseaux sociaux.

J'ai dit 'oui' dans mon endroit fétiche

C'est via son compte Instagram que la joueuse de tennis a partagé la bonne nouvelle avec ses fans. "Une bonne nouvelle que nous voulions partager avec vous... J'ai dit 'oui' dans mon endroit fétiche", écrit-elle en commentaire d'une photo où l'on voit les deux tourtereaux s'enlacer tendrement. Ils se trouvent d'ailleurs dans un endroit qu'elle connaît bien puisqu'il s'agit de Wimbledon, le lieu de son double sacre. On peut voir une Petra Kvitova toute souriante et qui dévoile une sublime bague de fiançailles à la main gauche. Les fans de la joueuse n'ont pas tardé à réagir puisqu'ils sont près de 40 000 à avoir liké la publication en seulement quelques heures.