Pewdiepie et Marzia cambriolés : "Ils ont pris 90% de nos objets de valeur"

L'un des O.G du YouTube game, Pewdiepie, et sa compagne tout aussi prolifique, Marzia, ont été victimes d'un cambriolage dévastateur. Dimanche 1er décembre 2019, la vidéaste a annoncé qu'une ou plusieurs personnes mal intentionnées ont pénétré par effraction dans l'une de leurs maisons. "Notre maison a été cambriolée et ils ont pris 90% de nos objets de valeur, ça va de nos bijoux à du luxe en passant par des objets à grande valeur sentimentale que nous collectionnions depuis des années. Tout est parti", a-t-elle déploré, dans une story Instagram.

"Je sais que c'est très matérialiste et que je devrais être heureuse avec tout ce qu'il me reste, mais je ne peux pas cacher que je suis choquée et triste à cause de tout ce qui est parti, d'un coup comme ça", a poursuivi Marzia. Resté silencieux depuis le cambriolage, Pewdiepie a finalement pris la parole dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le 3 décembre 2019.

Il y révèle que ce n'est pas sa résidence principale au Royaume-Uni, où il vit actuellement, mais sa maison du Japon qui a été cambriolée. "Quelle semaine... D'abord ici au Royaume-Uni, ma maison a été inondée, ces derniers jours ont été éprouvants, c'était la panique. Puis ma maison du Japon a été cambriolée et ils ont pris toutes nos affaires. Épique", a-t-il réagi.

On ne sait pas si Pewdiepie et son épouse Marzia ont engagé des poursuites judiciaires, ni si des fans seraient à l'origine du délit. En septembre dernier, le vidéaste de 30 ans avait acheté cette maison au Japon et avait évoqué un possible déménagement. Il expliquait à l'époque ne pas avoir l'envie de montrer sa demeure à ses fans, de peur qu'ils ne découvrent l'endroit où il réside. Pewds s'était déjà retrouvé, malgré plusieurs déménagements, confronté à plusieurs fans intrusifs.