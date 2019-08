PewDiePie s'est marié : Sublimes photos de la cérémonie, Marzia spectaculaire

La date de leur mariage n'a pas été laissée au hasard. Marzia et Felix (le vrai nom du vidéaste) se sont mariés un 19 août, jour exact de leur première rencontre. "Hier, le 19 août, exactement huit ans après notre rencontre nous avons célébré notre mariage avec nos amis les plus proches et nos familles. C'était le plus merveilleux des jours, que je chérirai pour toujours. Je suis si reconnaissante de tous ces gens qui ont pris le temps de venir à notre mariage et à le célébrer. J'ai l'impression d'être la femme la plus chanceuse du monde et je suis tellement remplie d'amour. Je suis incroyablement ravie à l'idée d'appeler Felix mon mari pour le restant de nos vies", a tendrement écrit Marzia Bisognin sur Instagram. On leur souhaite beaucoup de bonheur...