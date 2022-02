Phiilppe Candeloro et Nelson Monfort : Un duo qui partage aussi des "prises de bec" !

"Je ne sais plus où c'était mais comme quoi je suis assez confraternel, a-t-il débuté face aux caméras de Konbini. Philippe s'était peut-être trompé, peut-être qu'il y avait un décalage horaire, je ne sais pas. On était quand même en direct et Philippe arrive avec 10 minutes de retard. Enfin en direct devant des millions de téléspectateurs." Loin de lui l'idée d'enfoncer son compagnon de route, Nelson Monfort a rattrapé le coup pour ne pas ruiner la réputation de Philippe Candeloro en faisant croire qu'il était occupé pour des raisons professionnelles : "Là franchement, très confraternel, 'Philippe, vous étiez à l'instant dans les vestiaires pour capter les derniers informations. Quelles sont-elles ?' C'est quand même gentil".

Philippe Candeloro ne l'a pas contredit et a même évoqué une autre situation du genre. Pas de direct cette fois-ci mais un rendez-vous manqué pour la meilleure des raisons : "Je me souviens à Turin, ma femme était enceinte de ma troisième fille. Je suis parti avec la voiture à l'aéroport, Nelson n'était pas au courant et il m'attendait pour que je l'emmène à la patinoire, au reportage de curling ou sur le patinage de vitesse." Sentant le retard arriver, Nelson Monfort a contacté Philippe Candeloro : "Mais tu es où ? Moi je dois aller là-bas !' Je lui ai dit que moi je rentrais pour 24-48h à Paris pour aller voir Olivia [son épouse, ndlr] et ça l'avait un peu énervé." Nelson Monfort a néanmoins précisé que s'il était agacé sur l'instant, il comprenait tout à fait la situation : "Il y a des nouvelles plus importantes que d'autres". La famille avant tout !