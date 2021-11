Philippe Candeloro marié à Olivia : le couple s'affiche, plus amoureux que jamais

Voilà déjà 23 ans que l'association Citéstars a été fondée pour venir en aide aux enfants défavorisés, maltraités ou atteints de malformations cardiaques et respiratoires. L'organisme a été créé en 1998 par des personnalités issues du monde sportif et artistique... et c'est tout naturellement que ces deux univers se sont retrouvés, le dimanche 28 novembre 2021, à la salle Wagram, située dans le 17e arrondissement de Paris.

L'association Citéstars a mis les petits plats dans les grands pour célébrer son 23e anniversaire. L'évènement a pris place lors du dîner gala de la 2e cérémonie des étoiles d'or. Pour y assister, Philippe Candeloro était venu accompagné de sa charmante épouse de longue date, Olivia, et a eu l'occasion de tailler le bout de gras avec Pierre-Jean Chalençon, Tex, Antoine Coesens, Katia Tchenko, Annie Gautrat - Stone & Charden - et son fils Baptiste Charden, Sloane, Sarah Abitbol, Alain Turban, Albert Kassabi - des Forbans -, Yves Lecoq, Gérald Dahan, Michel Drucker, David Donadéi - le président de l'association -, Sophie Darel, Françis Huster, Martin Lamotte, Jérôme Anthony, Antoine Coesens, Christine Kelly, Jean-Michel Maire, Fabienne Thibeault et Massimo Gargia.

Les membres des Gipsy Kings étaient également présents pour mettre un peu d'ambiance. Quoi de mieux pour raviver la flamme, déjà bien allumée, de l'amour qui brûle entre Philippe Candeloro et sa femme Olivia ? Cette histoire, de feu et de glace, dure depuis plus de 30 ans. Le patineur artistique a rencontré sa douce en 1991 grâce à sa chorégraphe Natacha Dabbadie et ne l'a plus jamais quittée. Il l'avait demandée en mariage en camouflant la bague dans une patinoire, que Madame avait dû trouver à l'aide d'un pic à glace, et se sont dits "oui" le 18 septembre 1998, après qu'elle soit parvenue à dénicher le fameux bijou. Parents de trois filles - Luna, 21 ans, Maya, 19 ans et Talia, 15 ans - ils semblent être amoureux comme au premier jour...