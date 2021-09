Philippe Adrien : Mort du célèbre metteur en scène

Comme le cinéma avec Jean-Paul Belmondo (mort le 6 septembre 2021), le théâtre français perd une icône ! Philippe Adrien est mort. Le célèbre metteur en scène, lauréat d'un Molière, avait 81 ans.

La terrible nouvelle a été annoncée par le théâtre de la Tempête, que Philippe Adrien a dirigé pendant 20 ans. L'établissement situé à La Cartoucherie, dans le bois de Vincennes, dans le 12ᵉ arrondissement de Paris, a confirmé à l'AFP le décès de son ancien directeur Philippe Adrien, survenu ce mercredi 15 septembre 2021. "L'équipe du Théâtre de la Tempête a appris avec tristesse le décès de Philippe Adrien (19 décembre 1939 – 15 septembre 2021), metteur en scène qui fut accueilli à partir de 1985 en résidence permanente au Théâtre de la Tempête, avant de se voir confier la direction de ce lieu emblématique de la Cartoucherie entre 1996 et 2016", écrit le théâtre dans un communiqué. Philippe Adrien a aussi oeuvré au Théâtre Toursky, à Marseille.

Philippe Adrien possédait un impressionnant CV, avec une centaine de pièces à son actif et deux rôles au cinéma et à la télévision. Le défunt a également remporté un Molière en 1997, pour le meilleur spectacle de création avec Kinkali d'Arnaud Bédouet. La même année, il avait reçu des mains de Jean Tibéry, ancien maire de Paris, le Grand Prix des arts de la scène.

Philippe Adrien aimait dresser un portrait de l'humanité "aussi proche des poubelles que de l'éternité". Il a également mis en scène des auteurs africains, travaillé avec des acteurs handicapés (dont Bruno Netter et les comédiens de la Compagnie du Troisième Œil), et abordé la question de la colonisation avec des pièces comme Mélédouman de Philippe Auger, Le Projet Conrad, adaptation de la nouvelle Un Avant-poste du progrès, et Boesman et Lena de l'auteur sud-africain Athol Fugard.

Philippe Adrien fut également professeur au Conservatoire national supérieur d'art dramatique entre 1989 et 2003.