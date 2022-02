Philippe Candeloro et sa libido épuisante pour sa femme Olivia : "J'ai un appétit de ce côté-là..."

Joyeux anniversaire Philippe Candeloro ! L'ex-sportif, devenu commentateur pour la télévision - il couvre actuellement les JO d'hiver de Pékin -, fête ses 50 ans ce jeudi 17 février ! On imagine que son épouse Olivia lui fera un beau cadeau pour l'occasion. Les amoureux, mariés depuis 1998, sont très fusionnels. Malgré le temps qui passe, l'ancien patineur a d'ailleurs toujours du désir charnel pour sa moitié...

Invité, en octobre 2016, de l'émission animée par Amanda Scott sur France 2, Philippe Candeloro avait notamment été questionné sur son couple et sur sa libido. Cash, comme à son habitude, celui-ci répondait alors : "J'ai un appétit de ce côté-là, qui est, pas insatiable, mais fréquent. Ça ennuie d'ailleurs Olivia. Au bout de 22 ans, elle se demande parfois comment ça se fait... J'ai toujours une attirance pour elle, et ça peut être au quotidien." Des propos qui faisaient écho à ceux tenus la même année, cette fois dans les pages du magazine Nous Deux. L'ex-médaillé olympique discutait une nouvelle fois de la solidité de son couple.... "Je ne vais pas vous faire un dessin, mais ça passe déjà par la case sexe, vous vous en doutez (...) Croyez-moi, vous pouvez compter sur mon imagination pour que la séduction soit toujours là, mais je ne vous donnerai pas les détails", disait-il.

Avec son épouse Olivia Darmon - chorégraphe de patinage artistique -, Philippe Candeloro est devenu papa à trois reprises, de trois filles : Luna (née le 1er avril 2000), Maya (née le 4 juin 2002) et Talia (née le 28 février 2006). "À la maison, nous nous retrouvons quasiment tous les soirs pour dîner tous ensemble, c'est important de pouvoir se raconter nos journées (...) Avec Olivia, nous avons eu la chance de nous trouver et d'être sur la même longueur d'onde pour les choses essentielles. Nous sommes fiers d'avoir créé une belle petite famille, soudée et heureuse", confiait-il à Nous Deux.