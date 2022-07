Philippe Candeloro papa : sa fille Maya lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

Ce vendredi 29 juillet sur TF1 était diffusé le nouveau numéro de Visual Suspect présenté par Arthur . Le jury était composé de Camille Lou, Booder, Ahmed Sylla et Shy'm. Si les téléspectateurs ont pu retrouver des visages qui leur sont familiers du fait notamment de leurs nombreuses participations à l'émission Vendredi tout est permis, ils ont découvert un visage encore méconnu du grand public, celui de Maya, la deuxième fille de Philippe Candeloro et de sa compagne Olivia Darmon avec laquelle il est marié depuis 1998.

Première apparition à la télévision pour Maya Candeloro

La jeune femme de 20 ans figurait parmi une liste de suspects. Le jury devait deviner lequel d'entre eux avait un parent célèbre. Les yeux du jury se sont alors fixés sur Maya, danseuse professionnelle. Booder et Ahmed Sylla ont deviné qu'elle était donc la fille de Philippe Candeloro, patineur artistique et médaillé olympique. Maya faisait ainsi l'une de ses premières apparitions à la télévision. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les membres du jury de Visual Suspect n'ont pas eu tort car la jeune femme ressemble trait pour trait à son papa. Un avis confirmé par Arthur lui-même sur le plateau : "C'est vrai que maintenant que je suis près de vous, vous ressemblez à Philippe", a-t-il lancé à la fille du patineur artistique.

Encore inconnue du grand public, Maya Candeloro est toutefois très active sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram où elle compte plus de 1000 abonnés. Ancienne élève de l'Opéra national de Paris et diplômée du DNSPD (Diplôme national supérieur professionnel de danse), la jeune danseuse polyvalente de 20 ans poste régulièrement des photos de ses prouesses artistiques. Un talent qu'elle a acquis depuis toute petite et qu'elle doit notamment à son papa Philippe dont elle est très proche. Le 17 février dernier, à l'occasion des 50 ans du patineur artistique, Maya Candeloro avait rendu hommage à son papa sur Instagram avec ce message : "Mon papa, mon héros... 50 ans aujourd'hui. Bel anniversaire de loin, je t'aime."