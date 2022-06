Philippe Candeloro marié à Olivia : ce lieu insolite où ils ont fait l'amour !

Eternel bon client du petit écran, l'ex-star de la glace Philippe Candeloro ne s'est pas fait prier pour livrer anecdotes et confidences lors de son passage sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, lundi 27 juin 2022 sur C8. Il a notamment évoqué le couple qu'il forme avec Olivia, sa femme depuis 1998. Avant leur mariage, il avait demandé officiellement sa main et cela s'était soldé par une nuit d'amour inoubliable.

En effet, Philippe Candeloro (50 ans) a été interrogé sur son grand appétit sexuel parfois trop débordant comme peut en témoigner sa femme Olivia... Le chroniqueur Gilles Verdez lui a par exemple demandé s'il avait déjà eu des relations avec des patineuses après des compétitions et ce dernier a répondu du tac au tac "et même pendant la compétition". L'ex-médaillé olympique et champion de France de sa discipline a ensuite relaté un souvenir inoubliable lié à sa pratique de la glace : "Moi je l'ai fait sur la patinoire même, c'était avec ma femme le soir où je lui ai fait découvrir la bague de fiançailles (...) Il fallait être bon copain avec le directeur de la patinoire pour que ça se fasse." On espère pour Olivia qu'elle avait de quoi se protéger du froid de la glace...

Philippe Candeloro a rencontré Olivia Darmon, chorégraphe de patinage artistique, en 1991. Après quelques années de romance, il se décide à lui demander sa main et cache alors une bague dans une patinoire, celle-ci devant la retrouver à l'aide d'un pic à glace ! Le mariage aura lieu en 1998, en deux temps : à la mairie pour le civil puis religieusement, sur la patinoire du palais omnisports de Paris-Bercy avec six-cents invités... De ce mariage, qui selon lui tient justement par "la case sexe", sont nées trois filles : Luna (née le 1er avril 2000), Maya (née le 4 juin 2002) et Talia (née le 28 février 2006).

Sur le plateau de TPMP, Philippe Candeloro a multiplié les déclarations franches sur sa vie sexuelle. "Je pense que je n'ai pas beaucoup de fantasmes que je n'ai pas réalisés. Je n'ai plus vraiment de choses à découvrir", a-t-il assuré, reconnaissant n'avoir en revanche jamais eu d'expérience avec un homme. Mais il ne ferme pas la porte ! "Non, je n'ai pas eu ce plaisir. Mais ce que me disait un ami homosexuel : 'Il ne faut pas mourir idiot'. Il faut tout essayer dans la vie. Je vais attendre un petit peu de temps, quand même. Je n'ai que 50 ans", a-t-il ajouté.