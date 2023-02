Philippe Candeloro, sa libido débordante "saoule" sa femme Olivia : "Ça la fatigue !"

Le 14 février 2023, Philippe Candeloro célèbrera, avec son épouse Olivia Darmon, une énième Saint-Valentin. Le temps passe mais le plaisir reste, pour les deux amoureux, dont la flamme ne s'éteint décidément jamais. Ni celle de leurs sentiments... ni celle de leur intimité, visiblement. Invité sur le plateau de l'émission Chez Jordan, sur C8, le champion de patinage artistique a effectivement expliqué qu'il avait toujours une envie folle de son épouse, quitte à parfois l'ennuyer.

J'aimerais bien que ce soit tous les jours

"Moi, personnellement j'aimerais bien que ce soit tous les jours, a avoué Philippe Candeloro. Après, je comprends qu'avec le boulot, les enfants... mais j'ai l'appétit de ma femme. Si je n'avais plus d'attirance pour ma femme, peut-être que j'aurais moins d'appétit. Quand t'es amoureux de ta femme, que t'as la chance qu'elle soit toujours là, qu'elle soit toujours amoureuse de toi, pourquoi t'en profiterais pas tant que ça fonctionne ? Parce qu'il y a un moment donné, le machin ne montera plus. Ça la fatigue parce que je la saoule. Les hommes et les femmes n'ont pas toujours le même appétit sexuel, ou pas au même moment".

J'ai pu profiter et assouvir plein de fantasmes

Philippe Candeloro et Olivia Darmon se sont rencontrés en 1991 à la patinoire de Colombes par le biais de la chorégraphe Natacha Dabbadie. Ils se sont mariés le 18 septembre 1998 après une demande... complètement givrée ! Avant de se poser, le grand sportif avait toutefois pas mal roulé sa bosse. Il avait une sacré réputation de serial dragueur - ou même, comme il le dit, de "serial fucker".

"Dans le patinage j'avais cette petite notoriété, se souvient-il. Il y avait cette facilité avec les filles qui venaient me voir parce que j'étais champion, plus que beau mec. J'ai eu une adolescence très mouvementée que je ne regrette pas. J'ai pu profiter et assouvir plein de fantasmes. C'était souvent du sexe entre collègues parce qu'on était toute la journée ensemble. il n'y a pas de honte à le dire aujourd'hui". Toujours est-il que celle qu'il a choisi pour le meilleur et pour le pire, c'est Olivia...