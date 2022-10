Philippe Chevallier marié à la sublime Tiffany : elle portait une robe très originale pour le grand jour !

France 2 diffuse ce soir le premier numéro de sa nouvelle émission Sketch Story présentée par Laurence Boccolini. Il s'agit d'une émission dans laquelle les stars de l'humour réinterprètent "leurs sketchs les plus célèbres dans de courtes fictions". Parmi les sketchs à redécouvrir figure entre autres Le train pour Pau de l'incontournable duo d'humoristes Chevallier et Laspalès avec Philippe Chevallier et Régis Laspalès.

Le premier forme d'ailleurs un duo avec une personne qui compte beaucoup pour lui. Cela fait maintenant six ans que Philippe Chevalier est marié à la belle Tiffany de trente ans sa cadette et avec laquelle il est en couple depuis seize ans. Leur union s'est tenue le 26 juillet 2016 dans le 16e arrondissement de Paris et en petit comité. Régis Laspalès était le témoin du marié. La mariée arborait une sublime robe en dentelle blanche brodée de sequins brillants sur le buste. Le marié, quant à lui, portait un costume composé d'une veste et d'un pantalon bleus, d'une chemise blanche et d'une cravate bleue à pois. Le couple, leur chien Pipoune et les invités se sont ensuite rendus au restaurant Joséphine Chez Dumonet dans le 6e arrondissement de la capitale.

Le couple n'hésite pas à s'offrir quelques sorties publiques. Notamment en mars dernier où ils ont assisté à la soirée annuelle au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette soirée avait pour but de récolter des fonds afin de soigner les maladies cardiaques. La belle Tiffany, coiffée avec des mèches blondes, s'affichait radieuse dans une robe noire aux épaules dénudées. Philippe Chevallier était tout aussi élégant dans son costard-cravate bleu marine et blanc.

Si le couple semble très amoureux sous les projecteurs, la mariée opte davantage pour la discrétion, comme l'a fait savoir son mari Philippe chez Jordan De Luxe en 2021 : "Elle n'aime pas se montrer. Elle ne veut pas aller aux cocktails avec moi", avait-il regretté.