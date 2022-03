Philippe Chevallier et sa femme Tiffany : Très rare sortie du couple, pour une belle occasion

S'il y a bien un couple que l'on voit très rarement dans les médias, c'est bien celui que forment l'humoriste Philippe Chevallier et sa femme Tiffany. L'ancien complice de Regis Laspalès a pourtant rencontré celle qui partage sa vie en 2006 et l'a épousée en 2016. Cependant, le couple préfère privilégier le calme loin des photographes, une règle qu'ils ont transgressée ce lundi... pour la bonne cause !

En effet, c'est en duo qu'ils ont assisté à la soirée donnée à Paris en l'honneur de l'association Mécenat Chirurgie Cardiaque. Comme chaque année, ce Gala du Coeur a en effet réuni de nombreuses personnalités dans le but de récupérer des fonds pour soigner les maladies cardiaques. Et Philippe Chevallier n'a pas manqué l'occasion de s'y rendre, Tiffany à son bras !

Dans une robe courte et noire qui laissait ses épaules découvertes, la jeune femme d'origine sénégalaise avait choisi de natter ses cheveux longs pour donner un côté plus rock'n'roll à son look. Et elle était magnifique ! Âgée de 35 ans, elle semblait heureuse d'être avec son mari, elle qui refuse d'ordinaire de s'afficher avec lui, comme il l'avait confié à Jordan Deluxe. La dernière fois qu'on les avait vus ensemble, c'était en septembre dernier, lors de l'avant-première d'une pièce de théâtre, lors d'une rare sortie.

"Elle n'aime pas se montrer. Elle ne veut pas aller aux cocktails avec moi", avait-il déploré, triste que leurs trente ans de différence soient un sujet difficile dans leur couple. Voilà qui explique sûrement pourquoi on ne voit pas plus la sublime Tiffany ! Pendant la même interview, Philippe Chevallier s'était d'ailleurs montré sans tabou sur les sujets de discorde entre eux.

Et notamment sur l'argent, le principal souci de leur couple. En effet, l'humoriste ne remplit plus vraiment les salles depuis la fin de son duo avec Régis Laspalès et sa retraite de 3000 euros ne suffirait pas à son épouse qui lui "coûte un petit peu cher", selon les propres confidences de celui qui avait déclaré qu'il voterait Marine Le Pen aux prochaines élections. En tout cas, un couple qui dure puisque leur mariage, célébré en 2016, couronnait 10 ans d'amour.

Pendant la soirée, ils ont pu côtoyer plusieurs autres célébrités comme Clovis Cornillac, venu en couple avec Lilou Fogli ou bien PPDA, de sortie alors qu'il se fait désormais très rare depuis les nombreuses plaintes de journalistes à son encontre.