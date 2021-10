Philippe Chevallier : L'humoriste se dit prêt à voter Marine Le Pen à la présidentielle 2022

A partir de 1981 avec son complice Régis Laspalès, l'humoriste Philippe Chevallier a fait rire le public, jusqu'à leur séparation pour différends artistiques il y a quelques années. Aujourd'hui, on le retrouve beaucoup plus sérieux pour aborder un sujet qui n'a rien de léger : la prochaine élection présidentielle. Le comédien de 65 ans a déclaré dans une interview sur Télé Star Play datée du 18 octobre 2021 qu'il voterait pour Marine Le Pen en avril 2022.

Jordan de Luxe n'a pas peur d'aborder avec son invité les sujets délicats comme la politique. Il demande ainsi à Philippe Chevallier pour qui, entre Eric Zemmour et Marine Le Pen, il voterait lors de la présidentielle 2022. Il lui répond sans détour à qui reviendrait son bulletin de vote : "Pour l'instant, je le mettrais chez Marine. Je trouve qu'elle a une base populaire, et je ne dis pas ça par démagogie, parce que je trouve qu'il y a des gens qui souffrent." Si la leader du RN se retrouve au second tour face à Emmanuel Macron, le comique reste sur la même ligne et précise : "Je ne suis pas d'extrême-droite. C'est-à-dire que j'ai peur du mondialisme, j'ai peur de la société qu'on nous propose. (...). Je n'aime pas le transhumanisme, je n'aime pas l'intelligence artificielle. J'aime ce que Philippe de Villiers appelait 'le travail du coeur et de la main'". Plus tard, l'heureux époux depuis 2016 de Tiffany ajoutera : "Ma femme est sénégalaise, là-dessus, je n'ai pas de leçons à recevoir."

Auparavant, Philippe Chevallier ne s'exprimait pas sur la politique. Son complice Régis Laspalès ne le souhaitait d'ailleurs pas, "et je crois qu'il avait raison dans le fond", ajoute l'artiste. S'il le fait aujourd'hui, c'est parce que la situation est grave selon lui : "Je trouve que là on est dans une phase où il y a vraiment des gens qui en ont ras-le-bol."

Bien moins virulent que l'acteur Franck de Lapersonne (Case départ) qui avait brandi fièrement son soutien à Marine Le Pen lors des présidentielles de 2017, allant jusqu'à s'engager, Philippe Chevallier reste néanmoins une des rares personnalités artistiques à afficher sa proximité avec les idées du Rassemblement national.