Léa Salamé : Son lapsus sexuel très gênant en plein direct face à Laurent Ruquier

Habituée aux lapsus (révélateurs ?), Léa Salamé a commis une petite bourde lors du prime de l'émission On est en direct le 16 octobre 2021 sur France 2. Face à Régis Laspalès et Marie-Anne Chazel venus faire la promotion de la pièce de théâtre La famille et le potager, l'acolyte de Laurent Ruquier a souhaité découvrir les liens qu'entretenaient les deux comédiens sur les planches. Se référant au mouvement #metoo qui prend de plus en plus d'ampleur au théâtre et qui lutte contre le harcèlement sexuel, l'animatrice a tenté de savoir si Régis prenait garde ou non, à avoir un comportement très professionnel avec Marie-Anne Chazel.

"Est-ce que vous faites attention à cela ? Vous ne vous approchez pas trop de Marie-Anne Chazel pendant la pièce ?", "C'est plutôt moi qui l'agresse..." renchérit l'actrice du film Les Bronzés avec une pointe d'humour. Curieuse, Léa poursuit : "Vous le touchez beaucoup, c'est ça ? Il aime pas ça ?", "Il y prend goût quand même..." ajoute Marie-Anne, qui semble décidément sensible aux charmes de son partenaire.

"C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. C'est vrai qu'on est quand même dans le même lit..." confie Régis, flatté des nombreux égards de l'actrice qui interprète son épouse dans la pièce. "Oui absolument et qu'on se papouille un peu..." Sans doute un peu surprise par le jeu de taquineries entre les deux comédiens, Léa interpelle Régis et commet un lapsus hilarant : "Et qu'est ce que j'ai pas vu ? Que vous avez joui ?... euh joué ?" Forcément, un fou rire général envahit le plateau de France 2 et Laurent Ruquier n'en rate pas une miette. "Alors là ! Si vraiment il a joui sur scène !" ajoute l'animateur. "Qu'est ce que c'est que ce lapsus ?!" déclare à son tour Marie-Anne Chazel.

Tentant de reprendre ses esprits, Léa poursuit : "Vous avez joué ensemble avec Arditi il y a dix ans dans un téléfilm qui s'appelle Les Méchantes. Vous étiez ensemble. En revanche au théâtre c'est la première fois que vous vous retrouvez ensemble et je me demandais Marie-Anne qu'est ce que vous pensiez de Laspalès ?", "J'ai demandé que ce soit lui qui tienne le rôle" annonce l'ex de Christian Clavier. "Et vous Laspalès, que pensez-vous de Marie-Anne Chazel ?" demande l'animatrice à son invité, "Rolls Royce !" conclut l'humoriste.