Marie-Anne Chazel séparée de Christian Clavier : "Ma vie est ailleurs, avec Philippe"

Marie-Anne Chazel en marre des questions sur son mariage avec Christian Clavier. Divorcée depuis des lustres, la comédienne a refait sa vie. Pourtant, elle a écopé d'une question de Jordan de Luxe à l'antenne de Non Stop People, le lundi 11 octobre 2021. "Ça ne m'intéresse pas d'en parler. Ma vie est ailleurs maintenant, avec Philippe !", a-t-elle lancé.

Cela fait désormais plus de dix années que Marie-Anne Chazel est en couple avec l'homme d'affaires Philippe Raffard. Apparus quelques fois à deux lors de divers évènements, les deux personnalités restent assez discrets sur leur idylle.

Si Marie-Anne Chazel refuse de parler de son mariage avec Christian Clavier, c'est qu'elle en avait déjà raconté la trame à de nombreuses reprises. Auprès de Faustine Bollaert, la comédienne racontait que son ex-mari l'avait demandée en mariage deux fois avant d'obtenir une réponse positive. "Je n'ai jamais été mariée. Christian m'a demandé en mariage deux fois, j'ai dit 'non' deux fois. J'ai peut-être eu tort sur le moment, je ne sais pas", avait-elle confié. Marie-Anne Chazel avait dû faire face aux infidélités de son homme : "J'ai appris à le faire. Je pense que c'est un talent que l'on acquiert plus vieux. On se dit que c'est moins grave, que ça peut arriver !"

Ensemble, les deux comédiens des Bronzés avaient accueilli une fille prénommée Margot, désormais âgée de 38 ans, qui travaille dans l'humanitaire. "Je suis totalement en admiration de ses choix de vie, du courage qu'elle a pour faire ce qu'elle fait et des situations très difficiles qu'elle affronte", avait-elle commenté dans l'émission Thé ou café.