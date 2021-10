Sophie Davant : L'animatrice fait le show au karaoké avec Caroline Margeridon

Le 29 septembre 2021, Caroline Margeridon a soufflé ses 55 bougies. Mais ce n'est que ce lundi 4 octobre qu'elle a fêté cet anniversaire avec ses proches dans un restaurant parisien, lequel faisait également karaoké. Quelques personnalités ont fait le déplacement pour trinquer à la santé de la brocanteuse dont notamment Sophie Davant. L'animatrice de France 2 était apparemment en grande forme, n'hésitant pas à s'emparer du micro pour pousser de la voix avec sa grande copine Caroline Margeridon. Même chose pour les autres invités de la soirée, Jordan De Luxe, Singrid Campion (la fille de Marcel Campion), l'acheteur d'Affaire conclue François Cases Bardina et sa compagne ou encore Zize, ex-candidat de Incroyable Talent et aujourd'hui humoriste reconnu.

Caroline Margeridon a également pu compter sur la présence de ses deux enfants, Victoire (23 ans) et Alexandre (24 ans). Pas de traces en revanches sur les photos de notre diaporama du chéri de la reine de la soirée. Pourtant, elle confiait au mois de juin être bel et bien en couple, et ce depuis plus de deux ans. Ce qui ne l'empêche pas de garder son indépendance. "On a toujours eu chacun des appartements différents. Il y a une chose qui tue le couple, c'est de se dire que, tous les jours, tu es obligée de rentrer et de rendre des comptes. Je rends des comptes à mes enfants mais pas à un homme !", avait-elle expliqué dans un podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs.

L'antiquaire a en tout cas partagé un bon repas avec ses amis, après quoi elle s'est vue offrir un grand gâteau sur plusieurs étages. De quoi contribuer à rendre la soirée mémorable !