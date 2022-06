Philippe Etchebest et M6 face à la justice : condamnation après un litige... avec une marque de caviar !

Cauchemar pour du caviar ! Comme l'a dévoilé le site Capital ce lundi 27 juin 2022, Philippe Etchebest est au coeur d'un litige avec une marque de caviar. M6 a ainsi attaqué la marque en justice mais a eu une bien mauvaise surprise. On vous explique !

Le chef étoilé de 55 ans est l'une des figures emblématiques de M6. Il est la star de Cauchemar en cuisine ou d'Objectif Top Chef. Il fait également partie du jury de Top Chef, depuis 2015. Et quand il n'est pas à la télévision ou sur scène avec son groupe Chef & The Gang, Philippe Etchebest est l'égérie de certaines marques. Il a notamment travaillé avec Lidl, Danette, Kronenbourg ou encore du parc Astérix. Et en 2016, il a collaboré avec Akitania, une marque de caviar produit en Aquitaine pour 129 000 euros TTC. "Le chef cuisinier n'avait pas grand chose à faire : poser en photo avec le produit, élaborer quatre recettes à base de caviar, participer à quelques événements et laisser Akitania mettre sa photo sur l'emballage et sur les lieux de vente", précise Capital.

Après un an de collaboration, durée précisée dans le contrat, Akitania n'a plus souhaité travailler avec Philippe Etchebest, dont le droit à l'image est géré par la régie publicitaire de M6. Et la chaîne n'aurait pas apprécié que le patron de la marque "ait proposé une somme d'argent pour contracter directement" avec le chef. De son côté, Akitania affirme qu'une clause du contrat proposé par M6 ne lui convenait pas.

Quoi qu'il en soit, M6 aurait pris la décision ,en défense des intérêts de Philippe Etchebest, d'attaquer la marque en justice. Elle aurait réclamé 174 000 euros, en réparation des fautes commises et du manque à gagner. La raison ? La chaîne aurait affirmé que, même si Akitania n'avait jamais formellement signé de nouveau contrat, un accord de principe avait été trouvé, et été rompu fautivement par Akitania, en "simulant un désaccord".

L'affaire a été jugée par le tribunal judiciaire de Saintes et c'est la marque de caviar qui est ressortie gagnante. M6 serait en effet condamnée à verser "7 000 euros de frais de procédure" en dédommagement. Une décision confirmée par la cour d'appel de Poitiers qui a en plus ajouté 1 000 euros au montant exigé. Contactés par Capital, ni M6 ni Akitania n'ont souhaité s'exprimer.