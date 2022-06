Philippe Etchebest "trop canon" avec son nouveau look : le chef fait sensation en vidéo

Philippe Etchebest est un homme de plusieurs passions. Outre le domaine de la cuisine dans lequel il excelle, le chef s'illustre aussi en tant que batteur dans un groupe de rock. Et ce n'est pas tout puisqu'il voue un véritable culte au rugby. C'est donc tout naturellement qu'il a suivi le match de l'Union Bordeaux-Bègles dimanche soir, l'équipe qui s'est largement imposée face au Racing 92 (36-16) et qui s'est qualifiée pour les demi-finales du Top 14.

Le juré de Top Chef s'est saisi de son compte Instagram lundi 13 juin pour débriefer la rencontre sportive mais les internautes ont davantage été interpellés par son apparence que par ses paroles. Et pour cause, il porte désormais une moustache "à la Hercule Poirot" comme l'a souligné un internaute. Un look qui lui va très bien à en croire les commentaires unanimes sur le sujet. "Chic la moustache et la barbe", "Quelle belle moustache!", "Whouaouuuu Philippe vous êtes beau", "Ça vous va à ravir", "J'aime bien ce petit travail sur la moustache", "Trop canon avec cette moustache!!!", peut-on lire entre autres.