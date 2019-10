Philippe Gildas : Un an après sa mort, ses amis lui rendent hommage

Il y a un an, l'incontournable Philippe Gildas nous quittait à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Au lendemain de cette triste nouvelle, son ami Antoine de Caunes avait pris la parole dans C à vous sur France 5. "Quand on allait le voir, il riait, il se marrait encore. Le fait d'être ensemble et de rire, il en avait besoin", racontait-il alors à Anne-Elisabeth Lemoine.

Parmi les célébrités venues rendre hommage lors de la cérémonie qui se tenait en la salle de la Coupole du crématorium du cimetière parisien, les inséparables et historiques comparses de Gildas : José Garcia et Antoine de Caunes. D'ailleurs, ce dernier s'était fendu d'une ultime vanne qui n'a pas manqué de faire rire la femme de Philippe Gildas, Maryse.

C'est Laurent Chalumeau, journaliste, qui a travaillé sur Nulle part ailleurs, racontait sur Instagram : "Hier, parce qu'il faut ce qu'il faut, @antoinedecaunes avait fait croire à @JoseGarciaOff que Maryse avait souhaité un dress code tout en blanc pour le dernier au revoir à Philippe. José (et sa délicieuse femme Isabelle Doval, innocent dommage collatéral) se sont donc pointés tout de blanc vêtus, à l'exception de leurs manteaux, comme à une pool party dans la villa d'Eddy Barclay à Saint-Trop'", écrit-il.

Et De Caunes d'en rajouter une couche : "Quelle ne fut pas leur déconvenue en découvrant qu'ils étaient évidement les seuls à qui cette instruction avait été communiquée. Comptez sur moi pour ne rien avoir épargné à José : 'Tu cherches Collaro ? Il est là-bas, avec Carlos. Ils t'attendent pour la pétanque et le pastis. etc.' Maryse était hilare. Même Philippe, dans sa boîte avant qu'on ne la brûle, était mort de rire. José a juré de se venger. À suivre, donc..."

C'est donc sans surprise que les deux concernés n'ont pas oublié cette triste date. Ils ont tenu à rendre hommage à leur vieil ami sur Instagram. "Il y a un an, je m'habillais de blanc pour l'accompagner dans son dernier voyage, écrit José Garcia. Tu nous manques. Des bisous à Maryse et à toute la famille". De Caunes, quant à lui, a posté une photo grimé avec la sobre légende : "Un an... cet homme me manque".