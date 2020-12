Philippe (L'amour est dans le pré 2020) célibataire : il retransmet les critères de sa femme idéale

L'éleveur de vaches laitières de 54 ans en Auvergne-Rhône-Alpes a fait venir chez lui Florence, une hôtesse d'accueil de 58 ans. C'est la seule femme qui lui a écrit dans L'amour est dans le pré 2020, il fondait donc beaucoup d'espoir en elle. Malheureusement, une fois sur son exploitation, son invitée à eu bien du mal à s'ouvrir à lui. D'un commun accord, ils ont décidé de stopper cette aventure et de rester amis.

Lors du bilan du 7 décembre 2020, face à Karine Le Marchand, Philippe s'est présenté seul. Il est toujours célibataire. Avec Florence, pas de réconciliations en vue, ni de retour de flamme. Malgré cet échec, l'agriculteur n'est en rien déçu de son aventure et garde espoir de trouver la femme idéale. Il s'agirait d'une femme "posée, calme, avec un petit peu de culture si c'est possible, qui a de la conversation". Mais attention, surtout pas du signe astrologique Verseau, "trop dans le mental", selon lui. De quoi beaucoup faire rire Karine Le Marchand. Cette dernière regrette toutefois qu'il ne lui ait pas communiqué ces critères avant le tournage de l'émission. "Je pense que c'est l'émission qui m'a permis de me révéler. Il a fallu me mettre un coup de pied au cul", reconnaît-il.

