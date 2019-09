Philippe Pascal : Mort du chanteur à 63 ans, la piste du suicide privilégiée

Voix incontournable de la scène musicale rennaise, membre du groupe Marquis de Sade qui s'était reformé il y a deux ans, Philippe Pascal est mort à l'âge de 63 ans.

La triste nouvelle a été annoncée dans la matinée du vendredi 13 septembre 2019 par Ouest-France. Le média régional rapporte que le corps de Philippe Pascal a été retrouvé dans la soirée du jeudi 12 septembre à son domicile de Rennes. La piste du suicide étant privilégiée, une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances exactes de son décès.

Philippe Pascal est à l'origine de la création du groupe Marquis de Sade en 1978 avec Franck Darcel, qui devient très rapidement une référence de la scène rennaise. Surfant sur la new wave anglaise, Marquis de Sade navigue dans un courant rock également emprunté par Niagara ou encore Étienne Daho. Le groupe sort les albums Dantzig Twist (1979) et Rue de Siam (1981). "On faisait partie de cette mouvance post-punk, qui venait aussi bien de Cleveland avec le groupe Père Ubu, que du Royaume-Uni avec Simple Minds, Joy Division...", s'était souvenu Philippe Pascal lors d'une interview accordée à Ouest-France en 2017.

Imprégné des univers de David Bowie, Velvet Underground, Lou Reed, Philippe Pascal n'est pas seulement interprète mais également auteur et compositeur. Il écrit en français, en anglais et parfois en allemand. Les thèmes sont le plus souvent sombres : "drogue, maladie, violence, endoctrinement", comme le rappelle Ouest-France.

Malgré son succès, le groupe Marquis de Sade se sépare en 1981, peu de temps après la sortie de son deuxième album. Cette scission est la conséquence de divergences artistiques étant apparues entre Philippe Pascal et Frank Darcel. Mais Philippe Pascal ne reste pas très longtemps sans groupe puisqu'il fonde le groupe Marc Seberg jusqu'en 1992. Après quatre albums, il crée un duo avec Pascale Le Berre, ancien clavier de Complot Bronswick et Marc Seberg, sous le nom de Philippe Pascale.

Finalement Marquis de Sade se reforme en 2017 et propose de nombreux concerts à ses fans, notamment en juillet 2018 lors du Festival des Vieilles Charrues. Le groupe planchait ces derniers mois sur un nouvel album dont la sortie est annoncée avant l'été 2020.