Phillip Schofield : Coming out du célèbre animateur après 27 ans de mariage

Animateur télé depuis 1982, Phillip Schofield est une figure incontournable du petit écran britannique. Il a ému des millions de téléspectateurs, le 7 février 2020, en dévoilant à la télévision qu'il est homosexuel. Il s'est confié à sa collègue de l'émission This Morning, Holly Willoughby.

Après avoir posté un message dans sa story Instagram, l'animateur de 57 ans avait donc choisi de s'exprimer plus longuement sur son coming out tardif, à la télé. "C'est amusant car tous ceux à qui j'en ai parlé, et toi y compris, ont été d'un grand soutien, plein d'amour et d'attention et tout ma famille était ok et fière de moi", a-t-il révélé. Phillip Schofield a justifié sa démarche en affirmant que cela était "essentiel" pour lui et pour sa santé mentale. Il s'était d'abord confié à sa femme Stephanie, épousée en 1993 et avec qui il a eu deux filles, Molly et Ruby "J'ai dû affronter cette situation dans ma tête pendant un bon moment, nous avons traversé cela ensemble, nous avons été honnêtes et ouverts", a-t-il ajouté. "Bien que cela soit difficile pour nous tous, je soutiens Phillip dans cette démarche très courageuse et je serai toujours là pour lui tenir la main", a déclaré sa femme au Sun.

En dépit de cette situation qui doit être particulièrement difficile à vivre après tant d'années de mariage, l'épouse de l'animateur a été d'un comportement exemplaire. "Elle est incroyable, géniale, il n'y a personne dans ma vie qui m'aurait autant soutenu. En tant qu'épouse, elle est époustouflante", a martelé Phillip Schofied. S'il a attendu aussi longtemps avant de lever le voile sur sa sexualité, c'est parce qu'il ne s'était pas senti les épaules assez solides pour assumer avant. Et nul doute que sa carrière à la télé aurait aussi, malheureusement, pu être impactée... "Chacun fait les choses à son propre rythme et au moment où il veut. Il va de soi que récemment mon esprit été consumé par cela et c'est devenu un problème mental (...) et d'entendre tous ces gens courageux raconter leurs histoires sur notre plateau m'a fait réfléchir quant à la possibilité d'être une de ses personnes", a conclu l'animateur.

Comme le rapporte le Mail Online, le segment vidéo de Phillip Schofield posté sur la chaîne Youtube de l'émission a déjà dépassé les 5,5 millions de vues. La vidéo la plus vue auparavant datait d'il y a huit ans quand une invitée avait affirmé sur This Morning qu'elle avait la plus grosse poitrine du monde (25 millions de vues)... Le quart d'heure d'interview de l'animateur a été vu en direct par 1,8 million de téléspectateurs, soit un gain de 800 000 personnes de plus par rapport à la semaine passée. Un signe de la grande popularité de Phillip Schofield auprès du public.