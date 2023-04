PHOTOS Charlotte de Turckheim : Robe bustier, chevaux et invités grandioses... un mariage fabuleux avec Zaman

C'est l'un des plus beaux jours de sa vie. Charlotte de Turckheim est mariée depuis l'année 2012 avec son compagnon Zaman Hachemi. Le temps passe, mais impossible pour la comédienne d'oublier cette date, ce vendredi 31 août 2012, alors qu'elle disait "oui" à son cher et tendre, à l'homme de sa vie. Les amoureux se sont unis dans le village provençal d'Eygalières lors d'une cérémonie haute en couleurs, entourés de nombreux proches, de la famille et de beaucoup d'amis.

L'actrice était vêtue, le jour de son mariage avec Zaman, d'une sublime robe bustier signée Rani Zakhem et elle avait été coiffée par Alain Divert. Arrivée debout à l'arrière d'un pick-up, elle avait monté les marches de la mairie au bras de son père Arnaud de Turckheim - décédé le 10 février 2018 -, avec un bouquet de saladelle dans l'autre main. Avant ça, c'est son frère, Amaury de Turckheim, qui avait fait sensation avec une entrée à cheval en tenue de gardian, accompagné de cinq autres cavaliers. Zaman avait opté pour une Fiat 500 blanche. Les invités, eux, avaient été emmenés par une charrette transportée par un tracteur, dans laquelle ils chantaient le titre Pour un flirt avec toi de Michel Delpech.

Jamais deux sans trois

Parmi les invités, on soulevait alors la présence d'Armelle, de Catherine Hosmalin, de Bernard Montiel, Raphaël Lenglet ou encore de Nathalie Garçon et son compagnon Medhi, tous entourés de villageois curieux devant un tel défilé. La famille de Charlotte de Turckheim était alors au complet. Ses trois filles, Julia, Clara et Johanna s'étaient mises sur leur trente-et-un, tous comme ses soeurs et sa mère Françoise. La cérémonie avait eu lieu dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. Elle avait été menée par Claudine Leclercq, adjointe au maire et amie de la mariée. Charlotte de Turckheim avait choisi, en guise de témoins, Marie-Françoise Colombani, la rédactrice en chef de Elle, et l'auteur Marina de Baleine. Il s'agissait du 3e mariage de l'actrice, qui avait été unie, auparavant, à Jean-Noël Fenwick de 1975 à 1976 puis à Jean-Marc Piaton, père de ses trois filles.