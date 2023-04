PHOTOS Monica Cruz ose un décolleté vertigineux, elle marque les esprits à Cannes pour Un, dos, tres

Une programmation folle pour un évènement fou. La 6e édition du Festival International CanneSeries a ouvert ses portes le 14 avril 2023. Pour sa deuxième journée, le 15 avril 2023, les spectateurs ont eu le droit d'assister à la projection de Faux-semblants en avant-première, alors que les épisodes seront disponibles sur Amazon Prime Video le 21 avril prochain. Pour promouvoir ce show américain, l'équipe s'est retrouvée sur le tapis rose installé du côté de la Côte-d'Azur, notamment Alice Birch, la créatrice, mais aussi la divine Rachel Weisz et Britne Oldford, à qui elle donne la réplique.

Côté francophone, ce sont les héros des séries Ici tout commence, Demain nous appartient et Les Mystères de l'amour qui ont fait hurler la foule aux abords du Palais des Festivals. La projection de la série Faux-semblants, d'Alice Birch, a également attiré beaucoup de beau monde, notamment Lior Raz, Shirine Boutella, Stewart Copeland, Zabou Breitman, Daryl McCormack, les membres du jury, mais aussi Sofia Essaidi et Hugo Becker, Carolina Jurczak et Uri Gov, Zoïa Mossour, Esra Altinisik, notre ancienne ministre de la culture Fleur Pellerin, Kleofina Pnishi et Camille Etienne.

Où regarder la série "Un, dos, tres : Nouvelle génération" ?

Etaient également présents les membres du cast de la suite de la série Un, dos, tres, à savoir : Quique González, Monica Cruz, Miguel Angel Muñoz, Beatriz Luengo et Monica Mara. Le trio iconique Lola, Robert et Sylvia se reforme effectivement dans les épisodes inédits de la série Un, dos, tres : Nouvelle génération, dont le premier épisode a été diffusé en exclusivité sur Salto au mois de décembre 2022. Hélas, la plateforme a depuis disparu. Pour connaître la suite des aventures des membres de l'école Carmen Arranz - Lola Herrera fait elle aussi une apparition dans le programme ! -, plus que quelques heures de patience. Le premier épisode sera diffusé, à nouveau, sur 6play le 1er mai 2023. La suite sera, ensuite, disponible sur 6play max, la plateforme payante de streaming et de replay des chaînes du groupe M6.