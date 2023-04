PHOTOS - Diane Leyre en robe fendue et dos nu interminable, Hélène Rollès très chic en look boyish à CanneSeries

CanneSeries 2023, qui sont les membres du jury ?

Chaque année, le Festival CanneSeries met en avant des programmes installés mais aussi des créations émergentes, éclectiques et pointues. Cette 6e édition est chaperonnée par Lior Raz, le président du jury, ainsi que par ses camarades Shirine Boutella, Zabou Breitman, le compositeur Stewart Copeland et Daryl Mccormack. Ont été invités à assister à cette cérémonie d'ouverture Tom Leeb, Morten Tyldum, Rebecca Ferguson et Graham Yost, mais aussi Camille Chamoux, Fleur Pellerin, Romane Iannaccone, Cassetra Cano, Iris Knobloch et son compagnon François Bréavoine, Amira Casar et Bel Powley, Gregory Caulier, Alain Terzian, Morgane Miller, la troupe des Kidults composée d'Alisson Chassagne, Arthur Vauthier, Sarah Rashidian et Lucas Ponthon-Lepaon, ainsi qu'Ariane Seguillon - Demain nous appartient -, Melha Bedia et notre sublime Miss France 2022, Diane Leyre.