PHOTOS Hélène Rollès et Patrick Puydebat échangent un tendre baiser devant témoins à CanneSeries !

Après Hélène et les garçons, Le Miracle de l'amour et autres dérivés, les téléspectateurs de TF1 ont découvert les nouvelles aventures de la bande signée par AB Productions dans Les Mystères de l'amour, diffusé depuis l'année 2011. Tom Schacht, Hélène Rollès, Laure Guibert et Patrick Puydebat sont donc venus saluer le public du Festival CanneSeries, pour fêter dignement cette 6e édition... et deux d'entre eux ont réalisé l'un des rêves les plus fous des fans. Pour le plus grand plaisir des photographes, Hélène Rollès et Patrick Puydebat, historiquement en couple de fiction depuis des décennies malgré vents et marées, ont échangé un tendre baiser - sur la joue - devant témoins ! C'est pourtant avec une autre comédienne de la série que l'interprète de Nicolas a vécu une idylle réelle, puisqu'il a été en couple avec Delphine Chanéac, qui avait rejoint les bancs du show, brièvement, en 1998 puis en 2000...