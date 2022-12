Patrick Puydebat : Le comédien a été en couple avec l'une de ses partenaires... et ce n'est pas Hélène Rollès !

Ce n'est un secret pour personne, l'amour se trouve très souvent sur les plateaux de tournages. On ne compte plus les couples qui se sont créés au moment où il fallait se donner la réplique, mais aussi ceux qui se sont défaits. Ce fut le cas notamment de Patrick Puydebat et Delphine Chanéac.

En effet, tous les deux ont eu l'occasion de se rencontrer à la fin des années 1990 pour filmer Les Vacances de l'amour. Patrick Puydebat interprétait bien sûr son rôle devenu culte de Nicolas tandis que Delphine Chanéac avait été recrutée pour un épisode de la saison 3 et jouait Daphné. Elle reviendra deux ans plus tard dans la série, en 2000, pour défendre cette fois le personnage de Sophie, encore une fois le temps d'un épisode.

Mais ses brèves apparitions auront visiblement suffi pour faire fondre le coeur du partenaire d'Hélène Rollès. À l'époque, le couple a pris soin de jouer la carte de la discrétion mais plusieurs médias sérieux ont confirmé l'idylle entre les deux comédiens. "L'acteur vit quelques années de romance avec l'actrice Delphine Chanéac. Ils se séparent en 2002", nous assure par exemple Le Journal des Femmes. Certains avancent même qu'ils ont été mariés... Une chose est en revanche sûre et certaine, c'est que Delphine Chanéac et Patrick Puydebat ont tous deux refait leur vie depuis.

Un mariage secret pour l'un et un bébé pour l'autre

Patrick Puydebat s'épanouit depuis un petit moment auprès de Magali, une chirurgienne-dentiste de 46 ans rencontrée "de la façon la plus simple du monde", comme il l'a fait savoir à La Dernière Heure. "J'ai de très bons amis depuis longtemps à Bruxelles et je venais souvent les voir. Ils avaient des amis en commun avec Magali", avait-il précisé. La charmer fut néanmoins une affaire qui s'est révélée compliquée. "J'ai essayé d'avoir ses coordonnées... Elle m'a jeté comme un chien", avouait-il. Finalement, ils ont passé le confinement ensemble dans sa maison en Normandie, où la magie a opéré. À tel point qu'en mai dernier, le magazine Ici Paris nous apprenait que Patrick Puydebat et Magali s'étaient mariés dans le secret le 28 août 2021. "En toute simplicité, en petit comité. C'était intime et champêtre", avait rapporté le comédien.

Du côté de Delphine Chanéac, elle a accueilli son premier enfant en 2015, un petit garçon prénommé Ethan. La jolie brune vue dans le film Brice de Nice en 2005 annonçait l'heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux peu de temps après. "Je suis né samedi 26 septembre à 20H58 je pesais 2,575kg et je suis en pleine forme et mes parents aussi !!!!", écrivait-elle en légende d'une photo avec bébé dans ses bras. L'identité du papa n'est pas certaine mais il pourrait bien s'agir d'un certain Eric Morais.