Delphine Chanéac (Demain nous appartient) maman : rares photos de son fils Ethan, un petit casse-cou !

En 2017, Delphine Chanéac a rejoint le casting de la série quotidienne de TF1, Demain nous appartient, menée par Ingrid Chauvin entre autres. À travers de nombreux épisodes, elle a incarné le personnage de Lili Paquin, psychologue du lycée qui réconfortait les élèves après un drame. Depuis, la comédienne de 43 ans a enchaîné les projets pour la télé. En 2021, on la retrouvait par exemple dans le téléfilm Service volé. Mais lorsqu'elle ne se trouve pas sur les plateaux de tournage, elle s'engage pour son rôle le plus important : celui de maman.

C'est en 2015 que Delphine Chanéac a donné naissance et son premier et unique enfant. Un petit garçon pointait alors le bout de son nez pour son plus grand plaisir et héritait du prénom Ethan. La jolie brune annonçait l'heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux peu de temps après. "Je suis né samedi 26 septembre a 20H58 je pesais 2,575kg et je suis en pleine forme et mes parents aussi !!!!", écrivait-elle en légende d'une photo avec bébé dans ses bras. L'identité du papa n'est pas certaine mais il pourrait bien s'agir d'un certain Eric Morais.

Depuis la naissance d'Ethan, Delphine Chanéac a partagé son évolution à travers la publication de quelques photos. En effet, très discrète sur sa vie privée, l'actrice n'est pas du genre à vouloir le surexposer. Toutefois, ses fans ont le plaisir de le voir sur sa page Instagram, toujours de dos pour préserver son visage. L'occasion de constater que le bambin a déjà tout d'un aventurier en multipliant les activités sportives comme le tennis ou l'accrobranche !