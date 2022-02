Pierre Bellemare "ne mangeait plus, se consumait" avant de mourir : un de ses amis raconte

L'animateur Jordan de Luxe a recueilli les souvenirs, anecdotes et autres confidences de Jean-Paul Rouland dans son émission L'Instant de Luxe 2.0, ce jeudi 3 février 2022. L'écrivain et homme de médias, qui avait fait la connaissance du regretté Pierre Bellemare dans les années 1950, s'est souvenu de son ami qu'il surnommait affectueusement Pierrot et de sa fin de vie, particulièrement éprouvante.

Heureux de relater sa longue amitié avec Pierre Bellemare, avec qui il avait commencé à travailler à la radio, Jean-Paul Rouland pleure toujours celui qui est mort en 2018. "Il est décédé de l'âge. Il avait eu un cancer de l'estomac. On aborde difficilement ce genre de choses... Il ne mangeait plus. Il s'est consumé petit à petit. Il est mort la veille de mon anniversaire. Il est mort le 27, je fêtais mon anniversaire le 28. Je fêtais mes 90 ans, sur scène chez moi au Chesnay [dans les Yvelines NDLR], j'ai alors fait son oraison funèbre. C'était un ami, un vrai ami", a-t-il raconté, non sans émotion. Ensemble, ils avaient notamment fondé la société de production Técipress, laquelle a fourni pour la télévision et la radio des émissions cultes à l'époque comme La Tête et les jambes, Le bon Numéro ou encore La Caméra invisible.

Pierre Bellemare, qui avait mené une vie professionnelle active jusqu'au bout et une vie intime très dense, avait commençait à décliner progressivement après plusieurs coups durs de la vie dont un AVC survenu en 2011 et une mauvaise chute en 2017. En mai 2018, son fils Pierre Dhostel déclarait en interview sur les ondes d'Europe 1, après la mort de son père : "Cet été ça a été un peu plus difficile. Quand on est allé le voir dans son Périgord qu'il aimait tant, il était déjà très fatigué et on sentait que là, il partait un petit peu. Mais je pense que jusqu'au bout il a vraiment aimé son public d'une façon incroyable. (...) C'est un peu banal de dire ça, mais c'était quelqu'un d'irremplaçable et je suis sûr que tous les Français sont très émus et tristes de sa disparition."

