"Ce n'était pas possible" : Pierre Dhostel en difficulté à cause de son père Pierre Bellemare

La même chevelure argentée, la même voix chaleureuse et le même métier, Pierre Bellemare et son fils Pierre Dhostel avaient beaucoup de points communs. Cependant, la figure historique de M6 Boutique se distinguait de son illustre père par son... patronyme. Celui qui fête ce lundi 6 février 2023 ses 70 ans s'en était expliqué il y a plusieurs années.

Pierre Dhostel a répondu aux questions du Figaro en 2018, peu après la mort du célèbre présentateur à l'âge de 88 ans. Il a expliqué ainsi pourquoi il ne portait pas le même nom de famille que lui. "Quand j'ai commencé ce métier à 19 ans, je travaillais dans la même maison que lui à Europe 1. J'étais reporter et ce n'était pas possible de porter le même nom. J'ai donc pris le nom de famille de jeune fille de ma grand-mère paternelle", déclarait alors Pierre Dhostel pour justifier ce nom différent.

S'il a voulu se distinguer de son célèbre papa, Pierre Dhostel a néanmoins reconnu tout ce qu'il lui devait. "Je baigne dans ce métier depuis toujours. Très tôt, je savais ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je suis le seul de la famille à faire une carrière dans le même milieu que lui. Je n'aurais jamais été là où je suis sans lui", a-t-il confié en toute sincérité. Il ne voulait pas non plus qu'on le considère comme sa relève, ayant choisi une carrière moins intense que son aîné. "Je n'ai pas cette passion pour tous ces métiers. Il s'est essayé au théâtre et même à la chanson. J'ai une vie bien plus paisible", argumentait-il à ce sujet.

Savoir se retrouver

En vivant sereinement, Pierre Dhostel est peut-être un père moins happé par son travail, à l'inverse de Pierre Bellemare que son fils décrivait comme "absent" de par les nombreux postes qu'il occupait. Les Bellemare sont toutefois restés proches jusqu'au bout - et ce malgré plusieurs histoires de famille -, comme lors du mariage de Caroline, petite-fille de Pierre Bellemare, en présence de son frère Franklin, de ses parents Pierre Dhostel et sa femme Carole ainsi que de son grand-père star !