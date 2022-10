Pierre Bellemare bigame : ses aveux terribles à sa première femme après 21 ans de mariage

Il a longtemps conservé le secret... jusqu'à ce que la vérité explose. Le 21 octobre 2022, Pierre Bellemare aurait fêté ses 93 ans. L'écrivain et conteur fantastique aurait sans doute célébré cet anniversaire entouré des siens, malgré les conflits familiaux qui ont gravité autour de lui. Et pour cause : il a, pendant très longtemps, mené une double vie dans le plus grand des secrets.

Pierre Bellemare était papa de trois enfants : l'avocate Françoise Louise, Pierre Dhostel, animateur de l'émission M6 boutique, tous deux issus de son mariage avec Micheline Grillon, mais également Maria-Pia Bellemare, née en 1970 de sa relation extra-conjugale avec Roselyne Bracchi. C'est d'ailleurs cette naissance qui avait poussé Pierre Bellemare a avoué la vérité, rien que la vérité, à sa femme, après douze ans d'infidélité.

Marié à Micheline Grillon, Pierre Bellemare avait croisé la route de Roselyne Bracchi en janvier 1961 et avait vécu un véritable coup de foudre. "Claquemuré dans ma double vie, ne trouvant pas la moindre échappatoire, j'attendais sans doute inconsciemment qu'un événement vienne bousculer mon existence et m'oblige à réagir. Il se produisit sous forme de drame", racontait-il de sa plume experte dans son autobiographie Ma vie au fil des jours en 2016. Devenu bigame, je jonglais avec les horaires pour tenter d'être présent dans mes deux foyers..."

Jamais elle n'avait imaginé que je puisse la tromper

Quand sa fille Maria-Pia a eu 2 ans, Pierre Bellemare n'a eu d'autre choix que d'avouer la vérité. Ce qui avait, fatalement, provoqué un véritable cataclysme. "En vingt et un ans de mariage, jamais elle n'avait imaginé que je puisse la tromper, ajoutait-il. Il est vrai que la vie trépidante que je menais à l'époque et l'absence des moyens de communication dont on dispose aujourd'hui me fournissait prétextes et alibis pour m'éloigner de la maison sans que mon épouse puisse chercher à me localiser." Le 11 mai 2013, Micheline Grillon est décédée. Ces deux-là ont donc fini par se retrouver, malgré tout, tout là-haut.