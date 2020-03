Pierre Bénichou est mort

Le monde du journalisme est en deuil : RTL vient d'annoncer la mort de Pierre Bénichou. "Il s'est éteint dans son sommeil", à son domicile et son décès n'est pas lié au coronavirus, a précisé son fils Antoine à l'AFP. Il avait 82 ans.

Né le 1er mars 1938 à Oran, en Algérie, Pierre Bénichou est le fils d'André Bénichou, professeur de philosophie. Arrivé à Paris à l'âge de 9 ans, il passe par le lycée Condorcet puis la Sorbonne avant de se diriger vers le journalisme et de débuter en presse écrite. En 1959, il intègre la rédaction de Paris Jour en tant que rédacteur avant de devenir grand reporter pour Jours de France. Les années 1960 voient sa carrière prendre un tournant lorsqu'il devient rédacteur en chef adjoint de Adam, un mensuel pour hommes axé sur l'art de vivre et la mode. Il en devient le rédacteur en chef en 1966, mais finit par rejoindre la rédaction du Nouvel Observateur, où il va commencer à devenir une personnalité connue du monde journalistique.

Il devient par la suite plus célèbre encore - et désormais bien identifié par le grand public - en devenant l'un des piliers de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL aux côtés de Jacques Martin, Carlos et Philippe Bouvard. Dès le début des années 2000, Pierre Bénichou rejoint la bande à Ruquier et endosse le rôle de chroniqueur pendant quatorze ans dans l'émission de radio On va s'gêner sur Europe 1.

Il aura également quelques expériences au cinéma et au théâtre, notamment dans la pièce Grosse Chaleur écrite par le même Laurent Ruquier en 2004.

Pierre Bénichou, qui avait été élevé en 2016 au rang de commandeur de la Légion d'honneur, laisse derrière lui un fils prénommé Antoine, fruit de ses amours avec Alix Dufaure, journaliste à Marie Claire décédée en 2012. Il a également trois petits-enfants : Clara Bénichou, née en 1997, Mathias Bénichou, né en 1999, et Raphaël Bénichou, né en 2001. Il était le beau-père de l'acteur Vincent Lindon et de Sylvain Lindon restaurateur.

Toutes nos condoléances les plus sincères à sa famille et ses amis.