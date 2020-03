Pierre Deladonchamps confiné : comment il gère son offre de logement à Paris

"Je propose de mettre mon studio parisien vide à disposition d'un.e soignant.e qui en aurait besoin. Et uniquement dans ce cas-là", a affirmé l'acteur Pierre Deladonchamps sur Twitter, mardi 17 mars 2020. Une offre très généreuse largement saluée - à l'exception de quelques esprits chagrins qui cherchaient à tout prix la polémique - sur laquelle il s'est exprimé plus en détail dans Le Parisien.

L'acteur césarisé et découvert dans L'Inconnu du lac a révélé au quotidien qu'il s'était rendu en province - à Nancy, sa ville de naissance - pour un déplacement personnel une semaine avant la mesure de confinement annoncée par le gouvernement et que, par conséquent, il n'avait aucune raison valable de revenir à Paris. "Quand j'ai commencé à voir qu'il y allait y avoir des réquisitions d'hôtels dans la capitale et que Paris faisait partie, comme le Grand Est, des régions les plus touchées, je me suis dit : 'Pourquoi pas ?' C'est la seule chose que je puisse faire, si ça peut aider quelqu'un qui habite très loin de son travail et que ça arrangerait beaucoup. Ou d'autres situations. (...) Je sais que l'État leur propose des solutions, mais enfin, si ça peut coûter moins cher à tout le monde... Moi, ça ne me coûte rien en tous cas", a confié Pierre Deladonchamps au Parisien.

L'acteur de 41 ans, vu l'an dernier dans la comédie Notre Dame, met donc à disposition un studio situé dans le 11e arrondissement de Paris. Il a déjà été contacté. "Là, par exemple, même si rien n'est encore acté, j'ai eu un contact avec une infirmière des urgences qui vit avec son grand-père de 95 ans et qui a peur de le contaminer en rentrant de l'hôpital. Il y a aussi des personnels de services de réanimation qui doivent venir en soutien et n'ont pas forcément de logement", a-t-il ajouté.

Pierre Deladonchamps a expliqué que la personne qui s'y installera devra simplement récupérer un double des clefs chez une personne de confiance et prendre soin des lieux. Afin d'être certain que son logement aille bien à une personne qui en a besoin, il peut compter sur un réseau solide dans le milieu médical. "La piste la plus rassurante pour moi, c'est que je suis en contact avec un médecin de Bichat (18e) qui a transmis par mail à des confrères de plusieurs hôpitaux, dont Saint-Louis (10e), qui n'est pas loin de mon domicile parisien", a-t-il détaillé.

L'acteur, dont tous les projets aussi bien sur petit écran - il devait commencer le tournage d'une série sur quatre mois - qu'au cinéma sont annulés ou reportés, s'occupe surtout... de son clan. Pierre Deladonchamps est papa d'une grande fille de 10 ans. Depuis le début du confinement, il s'occupe de prendre le relais de l'école. "J'ai fait l'école à ma fille à la maison, j'y ai trouvé un certain plaisir et elle aussi", a-t-il confié, sans toutefois évoquer son deuxième enfant alors qu'il avait annoncé en 2018 qu'il allait être père une nouvelle fois...