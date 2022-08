Pierre-Emerick Aubameyang cambriolé et tabassé par des hommes armés...Le footballeur a eu la peur de sa vie !

C'est un phénomène récurrent qui touche les footballeurs et il ne semble pas que cela soit sur le point de s'arrêter. Un peu partout en Europe, les stars du foot sont victimes de cambriolages, que ce soit à Paris, où plusieurs joueurs du PSG en ont été prises pour cibles, tout comme en Angleterre où David Beckham en a été visé. Connus pour leurs salaires astronomiques et leur amour pour les objets luxueux, ces derniers sont des cibles privilégiées pour les cambrioleurs et un nouveau joueur bien connu vient d'en faire l'amer expérience. Ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, passé par Arsenal en Angleterre, Pierre-Emerick Aubameyang vit désormais à Barcelone, en Espagne.

Si son avenir devrait s'écrire hors de la Catalogne, le joueur de 33 ans vit pour le moment encore chez lui, à Castelldefels, dans la banlieue de Barcelone. D'après les informations du quotidien espagnol El País, le sportif a été victime d'un très violent cambriolage la nuit dernière. Au moins quatre hommes auraient pénétré dans le jardin de sa propriété avant d'entrer dans la demeure et de le menacer avec des armes à feu ainsi que des barres de fer. Des sources policières ont également indiqué que Pierre-Emerick Aubameyang a reçu des coups de la part de ses agresseurs.

Les cambrioleurs forcent le coffre-fort et partent avec des bijoux

En plus du joueur du FC Barcelone, les quatre hommes s'en seraient également pris à la femme du joueur, Alysha Behague, avant de parvenir à ouvrir le coffre-fort de la maison, emportant plusieurs bijoux de valeur. Les cambrioleurs ont ensuite pris la fuite et selon plusieurs témoins, ils seraient partis à bord d'une Audi A3 blanche. Selon les informations de nos confrères, la scène se serait déroulée vers 1 heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi et les policiers sont désormais à la recherche des criminels.

Une situation que l'on imagine très traumatisante pour Pierre-Emerick Aubameyang et sa famille, puisqu'en général, les ravisseurs attendent que les footballeurs ne soient pas chez eux pour pénétrer dans la maison. De plus, ce n'est malheureusement pas la première fois qu'une telle chose lui arrive, puisqu'il a vécu un évènement similaire en 2013 lorsqu'il vivait à Saint-Étienne. Pour l'heure, ni le joueur ni sa famille ne se sont exprimés publiquement.