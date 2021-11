Pierre-Emile Hojbjerg, un "héros" : il sauve la vie d'un homme après un match !

C'est l'une des histoires les plus marquantes du dernier Euro et tous ceux qui étaient devant leur télévision à ce moment là s'en souviennent encore. Lors du premier match du Danemark, opposé à la Finlande, Christian Eriksen s'effondre sur le terrain. Victime d'un arrêt cardiaque, le footballeur de 29 ans reste de longues minutes sur la pelouse pendant que les secours tentent de le réanimer. Alors que tout le stade s'inquiète et que l'espoir semble infime, la bonne nouvelle arrive enfin : le joueur est sain et sauf et il se dirige vers l'hôpital. Une terrible épreuve qui va souder tout un groupe et lui permettre d'atteindre les demi-finales de la compétition.

Présent sur le terrain ce jour-là, Pierre-Emile Hojbjerg fait partie des joueurs ayant encerclés Eriksen pour éviter que les caméras ne captent la scène. Une épreuve traumatisante pour le Danois de 26 ans, retourné depuis dans son club de Tottenham, dans la banlieue de Londres. Après une rencontre complètement ratée contre le Manchester de Cristiano Ronaldo, ce dernier est parti en voiture du stade, mais arrivé à la sortie du parking, il a vu un homme tituber à proximité. Comme le raconte le Daily Mail, le sportif est promptement sorti de son véhicule pour venir en aide à ce supporter de Tottenham.

Alors que plusieurs personnes s'étaient rassemblées autour de cet homme, Pierre-Emile Hojbjerg lui a prodigué les premiers secours, sous les encouragements des témoins de la scène, qui sont allés jusqu'à le qualifier de "héros". Pendant que le footballeur tentait de sauver la vie de ce supporter, les secours sont arrivés sur place quelques secondes plus tard. L'homme a alors été transporté en urgence à l'hôpital. Il s'y trouvait encore ce mercredi. Pour l'heure, on ne connaît toujours pas son état de santé.