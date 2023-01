Pierre Gasly totalement in love : la belle déclaration d'amour à sa bombe portugaise le jour de ses 20 ans

L'excitation est grande avant la nouvelle saison du côté d'Alpine où la révolution française est en marche, avec l'arrivée de Pierre Gasly en provenance d'Alpha Tauri. Avec le départ de Fernando Alonso, l'écurie va s'appuyer sur deux pilotes tricolores, avec la présence également d'Esteban Ocon. S'il sait qu'il aura beaucoup de pression sur les épaules, le natif de Rouen peut s'appuyer sur sa belle expérience en Formule 1 et à 26 ans, il semble prêt à passer une étape supérieure dans sa carrière. Pour l'aider et le motiver au quotidien, le champion peut compter sur le soutien indéfectible de sa petite amie, Kika Gomes.

Les deux tourtereaux se montrent plutôt discrets en général, mais pour l'anniversaire de sa belle, Pierre Gasly a fait une petite exception à la règle. Il faut dire que ce 23 janvier était une date très symbolique puisque la jeune femme a fêté ses 20 ans. Une date qui compte dans une vie et pour l'occasion, le français a tenu à marquer le coup. Sur son compte Instagram, le beau gosse aux plus de 3,7 millions d'abonnés a publié une story de sa belle portugaise et lui en train de s'embrasser tendrement lors d'une soirée en amoureux. "Joyeux anniversaire mon amour !!!", s'exclame-t-il dans la langue natale de sa chérie (la story est à retrouver dans le diaporama). Une belle preuve d'amour de la part du pilote, totalement in love de la sublime brune.

Une idylle qui date de l'an dernier

Il faut dire que Kika Gomes a quelques arguments à faire valoir. Mannequin très demandé, elle est suivie par plus de 225.000 abonnés sur Instagram et elle n'hésite pas à mettre en avant sa plastique parfaite. Les deux tourtereaux sont plutôt discrets sur leur relation, mais on les a déjà vus ensemble au mois d'octobre dernier, lorsqu'ils sont venus assister à une rencontre du Paris Saint-Germain dans la capitale. Une belle histoire visiblement faite pour durer et qui doit emplir le Français de bonheur, lui qui a longtemps été avec une jolie italienne avant de craquer pour Kika.

Plus amoureux que jamais, Pierre Gasly vient de faire une belle déclaration d'amour à sa chérie, en espérant que ça lui porte chance pour la saison qui arrive !