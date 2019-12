Pierre Ménès bientôt devant la justice : une plainte déposée pour "harcèlement"

Voilà une affaire dont Pierre Ménès se serait bien passé en cette fin d'année 2019. Alors que tout le monde profitait de ses proches à l'occasion du réveillon de Noël mardi 24 décembre, le journaliste sportif a eu la mauvaise surprise de faire l'objet d'une plainte. Une plainte signée par Emmanuel Trumer, un ancien collaborateur chez Canal+. Ce dernier accuse Pierre Ménès de harcèlement et a tenu à expliquer le pourquoi du comment sur son site officiel. D'après lui, le chroniqueur aurait eu un comportement plus que déplacé à son encontre. "Mon année de contrat avec ce 'journaliste' aura été un calvaire absolu à tel point que j'ai tenu à mettre fin à toute collaboration avec lui et cela s'est alors transformé en cauchemar ", balance-t-il avant d'affirmer qu'il a "dû supporter un harcèlement constant, quotidien, violent".

Ces agissements, Emmanuel Trumer avait déjà tenté de les dénoncer début septembre via son compte Twitter, au moment où Pierre Ménès était au coeur d'une polémique pour avoir évoqué le "racisme anti-blanc" dans le milieu du football. "Pierre Ménès est une personne raciste convaincue. Je l'ai subi au quotidien. Je ne découvre absolument rien aujourd'hui", écrivait-il. Et de poursuivre en allant plus loin dans ses accusations, en faisant référence à des abus sexuels : "Des gens dont il a essayé d'abuser sexuellement travaillent encore grâce à lui, c'est délicat pour le moment. Mais je le sortirai, et ça existe tellement avec lui. C'est à gerber. Il a tenté des attouchements sexuels et quand il y a refus, il recase avec un boulot." Ces informations compromettantes lui ont valu de recevoir un retour de balle de la part du principal intéressé. "Pour que vous compreniez bien, Pierre Ménès a essayé de porter plainte contre moi pour diffamation à la suite de mes tweets, une plainte évidemment tombée à l'eau avec les preuves fournies et, désormais, il va devoir se défendre d'une plainte contre lui au pénal pour harcèlement."

À la suite de cette nouvelle sortie public, celui qui officie au Canal Football Club a rapidement réagi en commentaire d'une publication Instagram, tentant de se dédouaner de toute forme de harcèlement. "J'ai porté plainte en diffamation. J'ai tout fait pour ce mec, je l'ai fait embaucher à Canal à 3000 euros par mois, je l'ai emmené avec moi en déplacement, je le ramenais chez lui et voilà comment il me remercie. Mais quand on te calomnie, tu te dois te justifier." Et de conclure : "Par respect pour lui, je ne voulais pas aller au tribunal, là je n'ai plus le choix. Ça me fait beaucoup de mal."