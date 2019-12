Pierre Ménès pas à sa place dans TPMP : les raisons de son départ

Le 14 novembre 2019, Pierre Ménès a sorti son livre Mon dictionnaire engagé du football (aux Editions Plon). Il continue à en assurer la promotion, surtout à l'approche de Noël, et était ainsi l'invité de L'interview sans filtre de Télé Loisirs. Il est notamment revenu sur son passage éclair en tant que chroniqueur, dans l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste (C8).

Entre octobre et décembre 2017, le consultant sportif de 56 ans faisait partie de l'équipe de TPMP. Un travail qu'il a finalement préféré mettre de côté pour des questions d'emploi du temps. Dès le mois de janvier, Pierre Ménès devait se rendre sur les terrains des matchs de Ligue 1 diffusés le vendredi soir sur Canal + ou Canal + Sport. Mais ce n'était pas la seule raison qui l'avait poussé à écourter cette expérience : "J'en ai fait vingt. (...) Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais été à ma place dans cette émission. Pour exister j'ai besoin de parler et c'est une émission dans laquelle tu ne parles pas. Comme je dis souvent, les dix chroniqueurs sont le premier rang du public de Cyril qui fait un show incroyable. Il l'a très bien compris."

Pierre Ménès ne regrette pas pour autant d'avoir participé à Touche pas à mon poste et est en très bons termes avec Cyril Hanouna. "On s'écrit souvent. Et puis c'est un mec qui a une telle générosité que je peux tout lui pardonner", a précisé le mari de Mélissa. Si TPMP ne lui convenait pas, il ne serait pas contre rejoindre la bande de Balance ton post ou de De quoi j'me mêle, émission animée par Eric Naulleau et produite par le présentateur de 45 ans. "Je ne désespère pas un jour d'avoir un espace télévisuel dans lequel je puisse parler d'autre chose que de foot" a-t-il conclu. L'année 2020 sera peut-être celle où il réalisera son rêve.