Pierre Mondy : Sa petite-fille porte enfin son nom, après 17 ans de bataille

Pierre Mondy, inoubliable acteur des films La 7e compagnie et de la série Les Cordier, juge et flic, a laissé derrière lui un clan éploré par sa mort survenue en 2012. Il était le père de Laurent et Anne. Celle-ci a mené une bataille judiciaire de longue haleine pour que sa fille Louna puisse porter le nom de famille du regretté patriarche.

Comme l'a repéré le magazine France Dimanche, Anne Mondy a annoncé la fin de son combat judiciaire sur Instagram, le 14 décembre 2021. "La vie est cruelle parfois, mais bien faite, malgré tout... Elle vous enlève d'une main, une partie de votre coeur et vous donne de l'autre, de quoi colmater la tristesse qui en résulte, en vous faisant arriver au courrier du jour, le résultat d'une bataille qui au final a duré 17 ans ! Une espèce d'obsession ! Un besoin irrationnel de légitimité, de justice, de réalité écrite noir sur blanc, d'inscrire dans une lignée familiale mon enfant dont je suis la mère et le père, l'unique parent et seule responsable depuis toujours ... Ce besoin de l'intégrer civilement dans la seule famille qui a existé et été présente dans sa vie. Je n'ai jamais rien demandé... rien... Juste ça...", écrit-elle.

Anne Mondy, fille de Pierre et de sa troisième épouse Annie Fournier, a visiblement des reproches à faire au père de sa fille. A tel point qu'elle voulait donc que Louna puisse porter le même nom qu'elle, Mondy étant le nom de la grand-mère maternelle du regretté acteur dont le nom de naissance était en réalité Pierre Cuq. "Ma fille est, enfin, officiellement une Mondy ! Elle porte officiellement mon nom, celui de son grand père, de son oncle, de son cousin et sa cousine, et va pouvoir enfin avoir une identité unique, passer ses examens et construire sa vie de femme sous un nom qu'elle porte officieusement depuis 17 ans jusqu'ici accolé en priorité, à celui d'un triste déserteur (...) Aujourd'hui l'acte de naissance de Louna est enfin juste et rectifié dans la réalité des faits, et de son histoire", ajoute-t-elle.