Pierre Niney rend un vibrant hommage à Gaspard Ulliel : "Il a toujours été d'une élégance totale"

A l'approche de la grande cérémonie des Césars du cinéma qui aura lieu ce vendredi 25 février et sera diffusée sur Canal+, le comédien Pierre Niney était l'invité d'En aparté. En effet, ce mardi 22 février dans l'émission de Nathalie Levy, l'acteur de 32 ans est notamment revenu sur sa relation avec Gaspard Ulliel qui nous a quitté le 19 janvier dernier.

En effet, les deux acteurs avaient été mis en concurrence il y a quelques années quand ils s'étaient tous deux glissés dans la peau du créateur Yves Saint Laurent pour deux projets différents (Yves Saint Laurent pour Pierre Niney et Saint Laurent pour Gaspard Ulliel). Aussi, le natif de Boulogne-Billancourt a raconté : "On échangeait pendant nos tournages, ce qui était étrange. Parce que quand je finissais le mien, il débutait le sien. Il y avait deux productions, quand même, qui se livraient une petite guerre de cinéma. Ça, vachement boosté par des médias qui avaient envie d'opposer les projets, pour simplifier la situation... Et pour vendre. On sait bien que le clash, c'est plus vendeur que la nuance."

Il n'a, ensuite, pas manqué de rendre hommage au défunt acteur de 37 ans : "Gaspard, au milieu de ça, a toujours été d'une élégance, d'une bienveillance, d'une gentillesse totale (...) C'était quelqu'un avec un très grand coeur et ça me fait vraiment bizarre de parler de lui au passé." Dans cette séquence émotion, Pierre Niney s'est rappelé une période particulière de la vie des deux acteurs, liés aussi par leur trajectoire personnelle. "À ce moment-là, on échangeait un peu. On faisait tous les deux de la moto, on est devenus papa au même moment quasiment. Donc on a échangé quelques fois sur ces choses-là, a-t-il expliqué, avant de conclure, ce n'était pas un ami proche, mais la manière dont il s'est toujours comporté avec moi, alors que tout nous poussait à sans doute se méfier l'un de l'autre, j'ai toujours trouvé ça très classe de sa part."