César 2022 : Marina Foïs "vexée" de ne pas être nommée, elle ne se rendra pas à la cérémonie

Actrice dans film Ils sont vivants, inspiré par le récit de Béatrice Huret, Calais mon amour, Marina Foïs a raconté aux journalistes du JDD comment elle avait vécu son rôle prestigieux de maîtresse de cérémonie lors de la 46e cérémonie des César mais aussi pourquoi elle a mal pris le fait de ne pas être nommée cette année pour son rôle dans le film La Fracture de Catherine Corsini. En effet, l'actrice ne fait pas partie de la liste des nommés tandis que ses acolytes du film Valéria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï et Aïssatou Diallo Sagna le sont. Une nouvelle que Marina Foïs a d'abord eu du mal à digérer.

Elle explique : "J'ai d'abord été contente pour ce film qui parle de sujets sociétaux importants, puis j'ai été vexée qu'on pense aux autres et pas à moi." Malgré tout, une fois son sentiment de colère passé, l'actrice de 52 ans a pris les choses avec philosophie. "J'ai choisi de m'en foutre !", confie-t-elle. D'ailleurs, l'actrice du film Orage a remarqué que d'autres stars de cinéma pourraient elles-aussi être très en colère. Marion Cotillard notamment. "Il y a des oublis plus importants : pourquoi Marion Cotillard n'est pas nommée pour Annette ?" s'interroge Marina Foïs.

Cette fois, celle qui a radicalement changé de coupe de cheveux se contentera de suivre la cérémonie, tranquillement installée dans le canapé de son salon. "Quand on n'a rien à gagner, autant regarder le truc à la télé !" révèle-t-elle. Par contre, s'il y a bien un rôle que Marina Foïs aimerait un jour ré-incarner, c'est celui de maîtresse de cérémonie. "Ça m'a beaucoup plu (...) Le travail était passionnant et j'aimerais bien le refaire", confesse l'actrice.

Pour rappel, Marina Foïs a été très audacieuse lorsqu'elle était maîtresse de cérémonie car elle n'avait pas hésité à dénoncer avec humour la gestion de la crise sanitaire et la fermeture des cinémas. "La Covid, cette p*te, elle tue surtout les vieux et les gros, et c'est très triste. On ne reviendra pas là-dessus. Et donc, comme ça tue surtout les vieux, on a enfermé les jeunes, on a fermé les cinémas, les théâtres, les musées et interdit les concerts pour ouvrir les messes de Noël parce qu'on est un pays laïque", avait-elle déclaré. Des mots qui lui ont peut-être coûté sa nomination pour le film La Fracture cette année ?