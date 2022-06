Pierre Palmade en perruque, Nathalie Baye en call-girl... la fine équipe enfin réunie sur France 2 !

Si vous ne savez pas quoi faire de votre samedi soir, Pierre Palmade est là pour vous en mettre plein les mirettes. De bonnes tranches de rigolade sont réservées aux téléspectateurs de France 2, le 25 juin 2022 sur les coups de 21h10. La fine équipe, une nouvelle émission de divertissement qui mêle humour, comédie et musique, imaginée par le comédien, va effectivement faire ses grands débuts à la télévision française.

Une quarantaine d'artistes, qui constituent La fine équipe, vont ainsi défiler sur la scène érigée par la deuxième chaîne. Muriel Robin, Carole Bouquet, Marie-Anne Chazel, Nathalie Baye, Eddy Mitchell, Nolwenn Leroy, André Dussollier, Christophe Willem, Véronique Sanson, Catherine Jacob, Salvatore Adamo, Isabelle Nanty, Vincent Niclo, Gérard Lenorman, François Berléand, Isabelle Boulay, Sheila, Chantal Ladesou, Anne Sila, Valérie Mairesse, Dave, Max Boublil, Chantal Goya, Hugues Aufray et beaucoup d'autres surprises ont effectivement été réunis, en cette occasion exceptionnelle, par Pierre Palmade.

J'étais nostalgique de ces Numéros 1 consacrés à Claude François ou Sheila

Les petits plats dans les grands ? Absolument ! Pour que cette soirée soit remplie de couleurs et de folie, les différents invités vont évoluer dans des décors sublimes... et se déguiser en fonction ! Nathalie Baye a prévu d'incarner une call-girl, Carole Bouquet une Mona Lisa, la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Pierre Palmade et sa grande amie Muriel Robin vont, quant à eux, se glisser dans la peau de Louis XVI et Marie Antoinette, avec make up et perruques à la clé. "J'étais nostalgique de ces Numéros 1 consacrés à Claude François ou Sheila, avoue l'acteur à Télé Loisirs. Des shows sans animateurs où on avait l'impression que tous les artistes étaient une bande de copains, qui s'amusaient et ne faisaient pas que leur boulot." "C'est une idée magique, ajoute Muriel Robin. C'est joyeux, élégant, bienveillant et j'espère qu'on en fera d'autres !" C'est tout ce qu'on espère...

La fine équipe, à retrouver ce samedi 25 juin sur France 2 dès 21h10.