Pierre Palmade - "Quand je fais rire je me sens beau" : anecdotes, sketchs cultes... une soirée spéciale !

Pierre Palmade se livre en fil rouge, s'expliquant notamment sur son rapport physique et émotionnel à la scène. "Pourquoi je monte sur scène ? Et bien c'est pour me faire aimer. Quand je fais rire, je me sens beau", dit-il. De franches confidences de la part de celui qui n'a jamais caché avoir vécu une vie parfois en dents de scie, entre excès contre lesquels il lutte ou sentiment de mal-être notamment face à son homosexualité. Le public, les rires, nul doute que cela lui met du baume au coeur. Dans le documentaire, il faut aussi compter sur les témoignages et anecdotes de proches, amis, fans ou collaborateurs. Florence Foresti, Anne-Elisabeth Blateau, Pierre Richard ou encore Chantal Ladesou ont notamment répondu à l'appel.

Pierre Palmade : L'homme qui aime beaucoup l'humour sur Comédie + le 17 juin 2021 dès 20H.