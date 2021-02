Pierre Perret et la mort de sa fille Julie : "C'est la pire chose qui puisse arriver"

C'est une épreuve difficile qu'il aimerait pouvoir oublier. Impossible, pour Pierre Perret, de faire une croix sur le souvenir de sa plus jeune fille. Papa de deux jumeaux, Anne et Alain, le chanteur a également eu un autre enfant avec sa compagne Simone Mazaltarim, dite Rebecca. Mais en juillet 1995, Julie, la benjamine de la famille, est morte à l'âge de 31 ans. Endeuillés, le coeur en miette, ses parents n'ont plus jamais vraiment souhaité évoquer le sujet. Tout juste l'artiste décrivait sa douleur fulgurante dans son autobiographie intitulée Le Café du pont - parue au Cherche-Midi.

C'est la pire chose qui puisse arriver dans l'existence de quelqu'un

Pierre Perret a abordé le décès de Julie, publiquement, une seule fois - en dehors des pages de son livre. Invité en 2013 dans l'émission Fais-moi une place, sur France 5, l'artiste avait confié sa peine à Alessandra Sublet, elle aussi maman. "On parle beaucoup de tes chansons et des enfants, mais jamais de tes enfants à toi, résumait la présentatrice. Dans ton autobiographie, tu parlais du fait que tu as perdu ton troisième enfant, une petite fille. Ça, tu l'as dit pour avoir la paix ?" C'est alors qu'il avait accepté de répondre en toute franchise : "C'est la pire chose qui puisse arriver dans l'existence de quelqu'un et c'est tellement toujours omniprésent quand il est arrivé une chose comme ça, qu'on n'a pas envie d'en parler."

Je ne sais même pas si j'ai des arrières petits-enfants

Il a beaucoup chanté pour les plus jeunes. Mais Pierre Perret a eu du mal, en le faisant, à se concentrer sur sa propre famille. Accordant la priorité à sa carrière, il a longtemps regretté de ne pas avoir été très présent pour ses enfants. Bien qu'il ait tenté de se rattraper, dès les vacances scolaires venues, en leur faisant faire le tour du monde. Ses petits-enfants, qui ont tous "déjà la trentaine", ne sont d'ailleurs pas proches de lui. "Ils sont disséminés un peu partout, à l'autre bout du monde, je ne les vois pas, regrettait-il dans les colonnes du magazine Gala en 2019, à l'orée du premier confinement. Ils ne me donnent pas de nouvelles... Je ne sais même pas si j'ai des arrières petits-enfants. Ça ne vient pas de moi. Mais vous ne pouvez pas les forcer. Ce n'est pas réjouissant..."

Retrouvez Pierre Perret dans l'émission Le Grand échiquier sur France 2, le 2 février 2020