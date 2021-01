Pierre Perret père absent : le chanteur brouillé avec ses enfants et ses petits-enfants ?

C'est un scénario qui n'aurait pas trouvé sa place dans un épisode de la série Une Famille Formidable. Avec une certaine tristesse, une nostalgie, Pierre Perret avoue être relativement isolé. Et la crise sanitaire actuelle n'a pas dû améliorer la situation : il n'a plus contact avec grand monde. Au début de l'année 2019, déjà, le chanteur de comptines évoquait ses petits-enfants, qui ont tous "déjà la trentaine", avec une certaine distance. "Ils sont disséminés un peu partout, à l'autre bout du monde, je ne les vois pas, regrettait-il dans les colonnes du magazine Gala. Ils ne me donnent pas de nouvelles... Je ne sais même pas si j'ai des arrières petits-enfants. Ça ne vient pas de moi. Mais vous ne pouvez pas les forcer. Ce n'est pas réjouissant."

On leur a fait faire le tour du monde

Ils se sont envolés loin, si loin de La Cage aux oiseaux. Pendant le confinement, Pierre Perret a amusé le peuple français en dévoilant un Les Confinis, un titre un brin taquin à destination du gouvernement. Mais il n'a jamais dit s'il avait le droit à la moindre visite, ou même à un petit coup de fil de temps en temps. Papa de deux jumeaux, Anne et Alain, le chanteur a longtemps regretté d'avoir donné la priorité à sa carrière et non à sa famille, quitte à en payer le prix plus tard. En pleine gloire, il s'organisait, pourtant, pour être "disponible pendant les vacances" scolaires. "Je bloquais tout pour eux, se souvenait-il. On leur a fait faire le tour du monde. Je voulais les ouvrir à d'autres cultures". Pierre Perret a également eu une fille, baptisée Julie, qui est malheureusement décédée en juillet 1995 à l'âge de 32 ans.

Je ne serai pas qui je suis sans elle

Dans l'adversité, il peut heureusement compter sur celle qu'il aime depuis presque toujours. Sur celle qu'il a épousé il y a près de soixante ans, en 1962 : Simone Mazaltarim, que tout le monde appelle Rebecca. Un amour à propos duquel Pierre Perret ne tarit pas d'éloges. Jamais. "Je ne serai pas qui je suis sans elle, s'émerveille-t-il à la moindre occasion. On est un couple fusionnel. J'ai toujours été de plus en plus exigeant vis-à-vis de moi-même, et Rebecca m'a toujours aidé à ne pas sortir des rails." Pas étonnant qu'ils aient, ensemble, trouver le chemin qui mène droit au bonheur...