Pierre Troisgros : Mort de l'immense chef à 92 ans

Pierre Troisgros est mort. Comme le rapportent plusieurs médias locaux, l'immense chef cuisinier est décédé à l'âge de 92 ans. "On devait jouer aux cartes cet après-midi", raconte Pierre Brissot, l'un de ses très proches amis à France 3 Auverge Rhône-Alpes. "De lui, je me souviendrai d'une personne très affable et discrète à la fois", se souvient-il, très ému.

La grande carrière du chef commence dans les années 1950, lorsqu'il reprend avec son frère Jean les cuisines de leur restaurant familial qu'ils rebaptisent Les Frères Troisgros. L'établissement devient rapidement une référence dans le monde de la gastronomie. En dix ans, ils obtiennent déjà deux étoiles. La troisième, plus haute distinction du guide, tombe en 1968. Voilà désormais plus d'un demi-siècle, 52 ans exactement, que la maison Troisgros est triplement étoilée.

Parmi les recettes les plus emblématiques de Pierre Troisgros, on retrouve l'escalope de saumon à l'oseille, créée en 1962. Le panaché de poissons à la jeannot, le pâté aux Tartouffes, la cassolette de queues d'écrevisses... tant de recettes et de mets font encore vivre la mémoire du grand chef.

Parmi les clients célèbres de Pierre Troisgros, on retrouve Johnny Hallyday, Hugues Aufray, Coluche, Serge Gainsbourg ou encore Jane Birkin. Le cuisinier disparu aura eu le temps de transmettre son savoir à plusieurs élèves, devenus ensuite de très grands chefs à leur tour : Guy Savoy, Bernard Loiseau, Marc Haeberlin ou encore Guy Martin.

Pierre Troisgros avait un fils, Michel, qui est lui-même papa de deux garçons : César et Léo.