Pio Marmaï avec des petits yeux, Corinne Touzet pimpante pour "En Corps"

L'auberge espagnole, Ce qui nous lie, Nous deux... Cédric Klapisch a pour habitude de mettre les petits plats dans les grands pour régaler le public français. Le réalisateur prodige sera d'ailleurs de retour sur grand écran le 30 mars 2022 avec le film En corps. Mais une poignée de cinéphiles a pu découvrir le long-métrage quelques jours à l'avance lors d'une avant-première organisée à l'UGC Normandie, situé dans le 8e arrondissement de Paris, le 16 mars 2022.

En corps raconte l'histoire d'une danseuse classique qui se blesse pendant un spectacle et doit changer de vie en se réappropriant son corps. Pour présenter le long-métrage à l'UGC Normandie, Cédric Klapisch s'était entouré de l'équipe du film, notamment de ses comédiennes principales et de ses comédiens principaux, Pio Marmaï, Marion Barbeau, François Civil, Muriel Robin et Souheila Yacoub. Etaient également présent pour applaudir le film : Corinne Touzet - Une femme d'honneur -, le présentateur sportif Nelson Monfort et sa femme Dominique, Claire Nebout et sa fille Alice Taddeï, Zinedine Soualem et sa compagne Caroline Faindt.

Je suis un père légèrement inquiet

Malgré la joie du moment, il y en a un qui a eu du mal à camoufler sa petite fatigue, c'est Pio Marmaï, qui joue Loïc dans le film En Corps. Et pour cause. En couple avec la danseuse Charlotte Ranson, le comédien de 37 ans a accueilli une petite fille baptisée Pia en août 2020. Encore jeune, elle lui donne bien du fil à retordre. "Je suis un tyran avec ma fille de 17 mois, plaisantait-il, récemment, dans les colonnes du magazine Madame Figaro. Plus sérieusement, sous mes airs décontractés, je suis de nature assez anxieuse. J'ai l'impression que je suis un père légèrement inquiet. Mais je constate à ses côtés que tout fonctionne. J'ai la chance d'avoir un enfant calme et qui dort." Il y en a une qui, peut-être, n'avait pas fait sa nuit la veille de l'avant-première...